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BŞB su sorununu çözüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa'da yürüttüğü Karasu İçme Suyu Projesi'nin ikinci etap çalışmalarına başladı

BŞB su sorununu çözüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa'da yürüttüğü Karasu İçme Suyu Projesi'nin ikinci etap çalışmalarına başladı

13 Şubat 2017 Pazartesi 22:09
BŞB su sorununu çözüyor
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GAZİPAŞA'DA birçok kırsal mahallede içme suyu hatlarını yenileyip, yeni içme suyu hattı imalatı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri, Karasu İçme Suyu Projesi'ne hız verdi. Projenin ilk etabında Kaş Yaylası'ndaki Karasu kaynağında çalışma yapan ekipler, suyun toplanacağı bölgeye kadar boru döşedi. Toplanan suyu Karalar, Ilıca, Kızılgüney ve Yeniköy Mahallesi'ndeki hanelere taşıyacak projenin ikinci etap çalışmaları tamamlandığında 30 yıldır içme suyu sorunu çeken mahalle sakinlerinin sorunu çözülmüş olacak. Toplam 11 milyon TL'ye mal olacak Karasu Projesi kapsamında 101 bin metre uzunluğunda içme suyu hattı döşenecek. Karasu kaynağından alınacak suyun, bölge halkı için son derece önemli olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Koordinatörü Ahmet Büyükakça, "Bölge halkının yıllardır yaşadıkları su sorunu projemizin tamamlanmasıyla son bulacak. Projenin ikinci etap ihalesini kazanan yüklenici firma da çalışmalara hızlı başladı. Vatandaş dört gözle projenin tamamlanmasını bekliyor" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiGazipaşaKarasu İçme Suyu Projesi
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