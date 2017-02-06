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BŞB harıl harıl

Alanya trafiğine neşter vuran Antalya Büyükşehir Belediyesi, Telekom Kavşağı'nda beton döküm çalışmalarına başladı

BŞB harıl harıl

Alanya trafiğine neşter vuran Antalya Büyükşehir Belediyesi, Telekom Kavşağı'nda beton döküm çalışmalarına başladı

06 Şubat 2017 Pazartesi 21:59
BŞB harıl harıl
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin Karayolları Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa yaptığı ve 56 milyon TL ihale bedeli olan Ticaret Lisesi ve Telekom Kavşağı Katlı Köprülü Kavşak Projesi çalışmaları son sürat devam ediyor. Telekom Kavşağı'ndaki çalışmalarda beton dökümü başladı. Yaza yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf edilen kavşağın Alanya trafiğini çevreyolu güzergahında büyük ölçüde rahatlatması öngörülüyor. Alanya’nın trafik sorununa köklü çözüm getirecek yeni Alanya Çevreyolu Projesi hakkında da bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney "İlk etapta tamamlanacak Alanya-Kargıcak arasındaki 15 kilometrelik bölümde yol yapım ve tünel çalışmaları devam ediyor. İkinci etabı olan Kargıcak-Yeşilöz arasındaki bölümde ise proje ve diğer çalışmalar yapılıyor. Çevreyolunun ilk etabının 2018 yılı sonu itibariyle açılması hedefleniyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaNeşterAntalya Büyükşehir BelediyesiTelekom Kavşağı
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