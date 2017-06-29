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BŞB engellileri unutmadı

Büyükşehir Belediyesi, engelli çocukları 'Engelli Yaz Okulu'na davet ediyor

BŞB engellileri unutmadı

Büyükşehir Belediyesi, engelli çocukları 'Engelli Yaz Okulu'na davet ediyor

29 Haziran 2017 Perşembe 22:32
BŞB engellileri unutmadı
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3 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında resimden müziğe, masa tenisinden futbola 12 farklı branşta engelli çocuklar ücretsiz olarak 'Engelli Yaz Okulu'ndan faydalanabilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi yaz aylarında da birbirinden farklı etkinliklere sahne oluyor. Engelli çocuklar resim, müzik, drama, spor, yüzme, dans, seramik, masa tenisi, futbol, eğitsel oyunlar gibi alanlarda eğitim alabilecek. 4-15 yaş arası engelli çocukların yararlanabildiği yaz okulunda çeşitli sosyal faaliyetler de düzenlenecek.
EĞLENCE VE EĞİTİM BİR ARADA
Engelli Yaz Okulu, eğitim ve eğlenceyi bir arada sunuyor. Hem eğlendiren hem de öğreten Engelli Yaz Okulu'nda uzman eğitimciler tarafından haftanın belirli günlerinde eğitim verilecek. Özgüven kazanmaları ve kendilerini ifade etmeleri açısından büyük önem taşıyan Yaz Okulu başvuruları 443 30 06-07 numaralı telefondan Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ya da 248 55 49 numaralı telefondan Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi'ne yapılabilecek.

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Son Güncelleme: 29.06.2017 22:55
Anahtar Kelimeler:
Engelli Yaz OkuluBüyükşehir Belediyesi
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