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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

BŞB'den minik Eylül’e destek

Antalya’da yumuşak doku kanserine yakalanan ve kemoterapi tedavisi devam eden 4 yaşındaki Eylül'ün geçim sıkıntısı yaşayan ailesine yardım eli uzandı

BŞB'den minik Eylül’e destek

Antalya’da yumuşak doku kanserine yakalanan ve kemoterapi tedavisi devam eden 4 yaşındaki Eylül'ün geçim sıkıntısı yaşayan ailesine yardım eli uzandı

30 Haziran 2017 Cuma 22:44
BŞB'den minik Eylül’e destek
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SOSYAL Hizmet ekipleri Eylül’ün ailesine nakdi ve ev eşyası ile birlikte sosyal kart yardımında bulundu. Üç yaşında baş bölgesinde kitleler çıkan ve araştırmalar sonucunda yumuşak doku kanseri hastalığına yakalandığı öğrenilen Eylül Yılmaz’ın Akdeniz Üniversitesi’nde kemoterapi tedavisi sürüyor. Bir yıl önce Alanya’da bir otelde aşçı olarak çalışan baba Taner Yılmaz’ın diş ağrısını geçireceği düşüncesiyle kullandığı metil alkol nedeniyle metanol zehirlenmesine bağlı olarak görme yeteneğini kaybetmesi aileyi daha da zor durumda bıraktı. Memleketleri Kahramanmaraş'a dönen Yılmaz Ailesi kızları Eylül’ün bir süre sonra rahatsızlanıp yumuşak doku kanseri tanısı konulmasının ardından tedavi için Antalya’ya taşındı. Minik Eylül, Akdeniz Üniversitesi’nde tedavi sürecine girdi.
SESLERİNİ BÜYÜKŞEHİR DUYDU
İki gözü birden görme fonksiyonunu yitiren ve yüzde 91 ağır engelli raporu bulunan baba Taner Yılmaz’ın çalışamadığı için geçim sıkıntısı yaşayan ve ilaç, hastane gibi yüksek giderleri olan aileye Antalya Büyükşehir Belediyesi destek çıktı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Yılmaz ailesine yaptığı sosyal inceleme çalışmalarını çok kısa sürede tamamlayarak aileye ivedi şekilde gereken yardımı yaptı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri minik Eylül’ün ailesine nakdi yardım, ev eşyası ve 3 kişilik Sosyal Kart desteği sağladı.
 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaEylül’BŞBKEMOTERAPİ
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