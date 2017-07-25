Brüksel'de AB sürecini konuştular

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Ömer Çelik, Türkiye-AB Bakanlar Düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısı'na katılmak üzere dün gece sabaha karşı Brüksel’e gitti. AB'li yetkililerle çalışma yemeğine katılan Çavuşoğlu ve Çelik, toplantıda AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'la bir araya gelerek AB-Türkiye ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası konularını el aldı.