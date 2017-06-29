Bozdağ’dan uyuşturucu ile mücadele çağrısı: Uyuşturucu satıcılarını ihbar edin

UYUŞTURUCU suçlarından cezaevinde 24 bin 615 hükümlü bulunduğunu bildiren Bozdağ, gazetecilere şu değerlendirmeleri yaptı:

SUSARAK KATKI SAĞLAMAYIN

“Kim ki uyuşturucu kullanıyorsa, çocuklarının uyuşturucu kullanmasını görüyor ve tedbir almıyorsa, hangi okulda, mahallede uyuşturucu satanları insanlar görüyor da bunları kolluk güçlerine ihbar etmiyorsa bilsin ki dağa giden bir kurşuna o da destek veriyor demektir. Son derece büyük bir suçun işlenmesine susarak katkı veriyor demektir.

İHBAR VATANDAŞLIK GÖREVİ

Bütün vatandaşlarımızı mahallelerinde, sokaklarında, caddelerinde, nerede olursa olsun uyuşturucu satan, bugünümüzü ve geleceğimizi karartan bu hainleri kolluk güçlerine, cumhuriyet savcılarına ve yetkililere şikayet etmeye, ihbar etmeye davet ediyorum. Hepimizin vatandaşlık görevidir.

8 BAKANLIK TAKİP EDİYOR

Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı kapsamında Başbakan Yardımcısı başkanlığında bakanlığımız ile birlikte Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu oluşturuldu.

CEZASI ARTTIRILDI

Uyuşturucu madde yetiştirilmesi, kullanımı veya satışı ile ilgili cezalar son 2 yılda arttırıldı. Kanunlarda yapılan değişikliklerle esrar elde etmek için kenevir ekmek suçunun 1 yıldan 7 yıla kadar olan hapis cezasının 4 yıldan 12 yıla, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal, ihraç ve ithal suçunun 10 yıldan 20 yıla kadar hapis olan cezası 20 yıldan 30 yıla, satma suçunun 5 yıldan 15 yıla kadar hapis olan cezası 10 yıldan az olmama, satılan veya verilen kişinin çocuk olması halinde cezanın alt sınırı 15 yıl hapis şeklinde düzenlendi. Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma, yer ve imkan sağlama ya da özendirme suçlarının 2 yıldan 5 yıla kadar hapis olan cezası 5 yıldan 10 yıla kadar hapse çıkarıldı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma suçunun 1 yıldan 2 yıla cezanın 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına yükseltildi.

TEDAVİYE DE TEŞVİK

Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı kapsamında tedavinin özendirilmesi, etkinleştirilme ve kolaylaştırılması sağlandı. Daha etkin bir denetimli serbestlik süreci uygulanıyor. TCK 192’nci maddedeki değişiklikle uyuşturucu bağımlılarının tedavi olmak üzere sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri halinde kamu görevlileri ile sağlık mesleği mensuplarının ‘suçu bildirme’ yükümlülüğü kaldırılarak uyuşturucu kullananların hastanelere ve sağlık kuruluşlarına müracaat edip tedavi olmaları kolaylaştırıldı.

DENETİMLİ SERBESTLİK İLE CAYDIRILIYOR

Soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısının kamu davasının açılmasının ertelenmesi ile birlikte tedavi ve denetimli serbestlik kararı vermesi suretiyle tedavi sürecinin bir an evvel başlaması, şüphelinin yeniden uyuşturucu kullanması veya belirlenen yükümlülüklere uymaması halinde şüpheli hakkında dava açılması, kişiler hakkında defalarca denetimli serbestlik kararı verilmesinin önüne geçmek amacıyla kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararının sadece bir kez verilebilmesi benimsendi.

YENİ SİSTEM GETİRİLDİ

Şüphelinin tedavi ve denetim sürecinde yeniden uyuşturucu kullanması halinde bunun bir ihlal nedeni sayılarak şüpheli hakkında yeni bir soruşturma açılmaması doğrultusunda yeni bir sistem getirilmiş, bununla birlikte şüphelinin erteleme süresi zarfında yükümlülüklerine aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal etmediği takdirde hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verileceği düzenlenmiştir.”