Böyle akın ettiler 

İstanbul'da gece kaldığı yurda dönen bir üniversite öğrencisini, 4 metrelik bir duvardan camii avlusuna atıp daha sonra tecavüz eden Moğolistan uyruklu şüpheli Tuvshınbayar E.(32) çıkarıldığı mahkeme tarafından tecavüz, gasp ve yaralama suçlarından tutuklandı