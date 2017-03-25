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Boşanmak isteyen kadına kocasından korkunç tuzak!

14'ünde evlendirilen Gurbet E., kahvesine zehir katıp öldürmeye çalıştığı iddiasıyla cezaevinde giren eşine boşanma davası açtı

Boşanmak isteyen kadına kocasından korkunç tuzak!

14'ünde evlendirilen Gurbet E., kahvesine zehir katıp öldürmeye çalıştığı iddiasıyla cezaevinde giren eşine boşanma davası açtı

25 Mart 2017 Cumartesi 10:40
Boşanmak isteyen kadına kocasından korkunç tuzak!
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GEÇTİĞİMİZ Nisan ayı işe gitmek için evden çıkmaya hazırlanan Gurbet E.’nin her gün içtiği Türk kahvesini bu kez eşi yaptı. Kahveye dilini değdiren talihsiz kadın acıyla kıvrandı. Güçlükle taksiye binen Gurbet E., tedavisinin ardından eve dönerek eşinden şikayetçi oldu.

SUÇLAMALARI YALANLADI

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Cengiz E.’ye 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Adli Tıp ise talihsiz kadının midesinde asit içeren madde olduğu yönünde rapor hazırladı. Cengiz E., kahveye zehirli madde koymadığını belirterek, “Evi eşimin üzerine yaptırdıktan sonra davranışlar değişti. Boşanma davası açtı” dedi.

KARI-KOCA BAĞI HASAR GÖRDÜ

Ceza davası devam ederken Gurbet E.'nin eşine açtığı boşanma davası devam etti. Mahkeme uzman görüşü için Gurbet E. ve çocukların psikolog ve pedegogla görüşmelerini istedi. Raporda, "Endişe, korku ve güvensizlik geliştiren Gurbet E., eşinden uzaklaşarak karı-koca bağı hasar görmüştür. Çocukların velayeti anneye verilmelidir. Ancak baba Cengiz E.’nin çocukları tarafından çok sevilmelidir. Çocuklar cezaevinde bulunan babalarıyla sıkça görüştürülmelidirler" denildi.

Çilesi 14'ünde başladı

Yaşıtları sokakta oyun oynarken Gurbet E., 14 yaşında evlendirildi. Genç kadın, eşinden yıllarca şiddet gördü. Çocukları için yaşadıklarına katlanan kadın 32 yaşına geldiğinde eşinden boşanmaya karar verdi. Eşi Cengiz E.'ye boşanma davası açan kadın bu kara sonrasınada şiddet gördüğü yetmezmiş gibi, ölüm tehditleri almaya başladı. Talihsiz kadın son olarak eşinin  hazırladığı zehirli kahve nedeniyle ölümden döndü.

AKŞAM

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Anahtar Kelimeler:
KahveZehirKadın
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