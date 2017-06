Borçlular dikkat! Yarın son gün...

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Alanya Müdürü Muharrem Kaya, borçlu vatandaşları yarın sona erecek olan yapılandırma kanunundan yararlanmaya davet etti.

SGK Alanya Müdürlüğü tarafından '7020 sayılı SGK Yapılandırma Yasası kapsamında sağlanan avantajlar ve yapılandırma kapsamına giren borçlarla ilgili Tac Premier Otel'de düzenlenen toplantıda konuşan Müdür Kaya, "İnsanlarımızın devlete karşı olan borçları karşılığında devletimizin de insanlarımıza hizmet etme zorunluluğu var. Bunun karşılığı olarak gerek devletimiz, gerek hükümetimiz kendine olan vatandaş borçları için bunları daha kolay ödemelerini teminen onların daha rahat, huzurlu bir yaşam sürebilmelerini teminen çeşitli zamanlarda yapılandırma altında kolay ödeme imkanları sağlıyor. Bunların en son çıkan da 7020 sayılı dediğimiz yapılandırma, borçları olan kuruluşların, kişilerin SGK, vergi dairesine, belediyelere olan borçlarını daha rahat ödemesi için böyle bir imkan sundu. Bu imkanı biz bugüne kadar yaklaşık 1 aydır gerek basının gerek kendi imkanlarımızla vatandaşlara duyurmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şu an takvimde bayram dolayısıyla da biraz sıkıştı. Son 2 günümüz kaldı. Ben hangi anlamda olursa olsun, kamu kuruluşuna hangi konseptte olursa olsun borcu olan insanlarımızın mutlaka bu 2 gün içinde bu yapılandırmaya müracaat etmelerini istiyorum. Sonuç itibariyle bundan siz yararlanacaksınız. Devletimiz böyle bir imkan sunmuş. Bu imkanı kaçırmamak lazım. Biz müracaat için herhangi bir bedel talep etmiyoruz. Yapacağınız şey ama internet ortamında ama kurumlara gelerek mutlaka ama mutlaka bu yapılandırma talebinin dosyanıza girmesi önemli olan şey. Bu girdikten sonra biz hemen peşin para talep etmediğimiz gibi bunun ilk ödemesinin 31 Ağustos olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bakın arada 2 aylık süre var. Bu sürede imkanlarınız değişebilir, artabilir. Müracaat etmişseniz bu haklardan yararlanmaya durumunuz söz konusu olur. Baktığınızda 31 Ağustos'ta ödeme imkanı olmadı. İkinci bir ödeme hakkınız daha doğuyor. 30 Ekim'e kadar. Burada da 4 aylık süre var. Bunlar kısa gibi görünse de insanların başına her şey gelebiliyor. Burda da bu 4 aylık süre içerisinde size çok güzel bir imkan çıksa dahi bu yapılandırma müracaatını yapmamışsanız, çok bir şey elde etmiş olmuyorsunuz. Dolayısıyla sizden ricam mutlaka gelin. Biz sizleri kapıda karşılayalım. Anlatılması gereken her şeyi en güzel şekilde anlatalım. Müracaatınızı yapın. 4 aylık süre içerisinde imkanlarınız ölçüsünde bu haklardan yararlanmanızı istiyorum. Burada şöyle bir durum söz konusu. 'Ben yapılandırma ile ilgili müracaatımı yapacağım ama ne olacak?' Müracaat etmezseniz devletin size sunmuş olduğu bu imkanlardan yararlanamayacaksınız. 4A kapsamında baktığınızda sigortalı olarak bir yerde çalışanlar için çok büyük belki çok büyük imkanlar söz konusu değil. Çünkü onun primlerini şirketlerimiz, işverenlerimiz ödüyor ancak bunlar için de şöyle bir durum söz konusu. Örnek vermek gerekirse, sigortalı birine siz üçüncü şahıs olarak bir zarar vermişseniz, bunun bedelini de biz sizden tahsil etmek gibi

durumumuz oluyor. Bununla ilgili çok insanımız vardır. Bugün belki görünüyor ama bu rücu alacaklarımız için de bu dönem için böyle bir imkan getirildi. Bundan önce örneği yoktu.

'SAĞLIK YARDIMLARI AÇILACAK'

4B kapsamına döndüğümüzde eski tabirle Bağ-Kur dediğimiz şöyle imkanlarımız söz konusu. Yapılandırmanızı yaptınız,ilk taksidini ödediniz. Kendinizin, ailenizin sağlık yardımları açılacak. Bununla ilgili teşviklerimiz var. Primlerini zamanında ödeyenler için müthiş teşviklerden yararlanmaya başlayacaksınız. Bununla ilgili 4B kapsamında yapılandırma yapmak size bir şey kaybettirmeyecek. Üstelik bir sürü de imkan kazanacaksınız.

'ÇOK FARKLI İMKANLARINIZ OLACAK'

Özellikle 4C anlamında kamu kuruluşlarımız var. Kamu kurumlarının kamu kuruluşlarına borçları var. Böyle bir borç yükümlülüğünüz doğmuşsa mutlaka gelin, hep beraber bunun değerlendirmesini yapalım. Çünkü netice itibariyle kurumun kuruma borcu olsa da bunu tahsil etmek zorundasınız. Bunun yanında bizim en büyük borçlu kesimimiz işveren kesiimi.İşverenlere özellikle rica ediyorum, az veya çok önemli değil, yapılandırmamızı yapalım. Yapılandırmamıız yaptıktan sonra emin olun diğer konseptten daha çok farklı imkanlara sahip olacaksınız. Birkaç gündür işverenlere ulaşmaya çalışıyorum. İşverenler 'İnanın ben bunu ödeyemem' diyor. Bize müracaat yapmanız bu parayı illaki ödeyeceğiniz anlamını taşımıyor. İmkanınız olduğunda ödersiniz, doğmazsa daha sonraki süreçte yararlanamamış olursunuz. Ama müracaat etmeyip size az ya da çok hak veya imkan doğarsa, sonra bana gelseniz 'Bunu böyle yapalım' deseniz, emin olun yapacağım hiçbir şey yok"