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Borajet'ten son dakika açıklaması...Seferlere ara verildi

Bir süre önce el değiştiren Borajet bugünden itibaren seferlerine ara veriyor. Borajet aralık ayında SBK Holding tarafından satın alınmıştı.

Borajet'ten son dakika açıklaması...Seferlere ara verildi

Bir süre önce el değiştiren Borajet bugünden itibaren seferlerine ara veriyor. Borajet aralık ayında SBK Holding tarafından satın alınmıştı.

24 Nisan 2017 Pazartesi 08:18
Borajet'ten son dakika açıklaması...Seferlere ara verildi
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BORAJET'TEN yapılan açıklama şöyle:

"Yurtiçinde ve dışında 80 farklı noktaya hizmet veren Türkiye'nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi olan Borajet Havayolları SBK Holding bünyesine

Borajetten son dakika açıklaması...Seferlere ara verildidevredilmesinin ardından dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak İstanbul 3. Havalimanı'na çok daha güçlü olarak hizmet verme hazırlığını sürdürmektedir. Borajet Havayolları yeniden yapılanma çalışmaları neticesinde filosunda aktif olarak bulunan 10 adet uçağın 6'sının teknik arıza ve parça eksikliğinden dolayı uzun süredir yerde kalması sebebiyle oluşan teknik sorunların giderilerek uçulabilir duruma gelmesi uzun süre alacağından dolayı, müşteri mağduriyeti ve ticari itibar göz önüne alınarak filonun yenilenip yeni uçuş rotalarının ve planlamaların yapılması için uçuşlarına geçici bir süre ara vermiştir" denildi.

MÜŞTERİLER TELEFONA SARILDI

Gelişme sonrası müşteriler şirketinden internet sitesinde yer alan telefondan çağrı merkezi görevlilerine ulaşamadıklarını belirtiyor. 

Firmadan yapılan açıklamaya göre ise satışı yapılan 30 bin kadar biletle ilgili mağduriyet oluşmaması için THY ile görüşüldüğü vurgulandı. Açıklamada müşterilerin bu biletleri THY uçuşlarında kullanılabileceği kaydedildi. 

BoraJet uçuşlarının üçüncü havalimanının açılışına kadar yapılmayacağı tahmin ediliyor. 

YÜKLÜ BORCU VAR

Ocak ayında devri yapılan Borajet'in yüklü miktarda borcunun bulunduğu iddia ediliyor. 

Ayrıntılar geliyor

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Anahtar Kelimeler:
BorajetSeferAraHavayolu
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