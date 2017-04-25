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Bonzai içen gencin içler acısı hali

Üsküdar’da uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen gencin içler acısı hali kameralara yansıdı

Bonzai içen gencin içler acısı hali

Üsküdar’da uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen gencin içler acısı hali kameralara yansıdı

25 Nisan 2017 Salı 09:54
Bonzai içen gencin içler acısı hali
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İSTANBUL Üsküdar’da kaydedilen görüntü uyuşturucunun yol açtığı içler acısı hali bir kez daha gözler önüne serdi. Bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir genç, kendinden geçerek Üsküdar meydanına yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların kendisine getirmeye çalıştığı gencin içler acısı bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kameraya yansıyan görüntülerde gencin uzun süre yerde baygın bir şekilde yattığı görülüyor. Çevredeki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin kendine getirmeye çalıştığı gencin uzun uğraşlar sonucu uzandığı yerden doğrulduğu görülüyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
BonzaiÜsküdar
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