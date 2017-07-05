Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 34°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
101208
ALTIN
140.527
DOLAR
3.5647
STERLIN
4.6064
EURO
4.0514
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
KOAH hastalığı nedir, hangi belirtilerine dikkat edilmeli?
KOAH hastalığı nedir?
05 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
05 Temmuz 2017 Alanya -...
Sağlıklı yaşamın sırrı onlarda mı?
Sağlıklı yaşamın sırrı onlarda mı?

Bonzai içen genç, metrobüs durağını birbirine kattı

Çağlayan Metrobüs Durağı'nda baygın halde yatan bonzai kullandığı öğrenilen madde bağımlısı bir genç, sağlık ekiplerine direnerek, kendisini almaya gelen ambulansın arkasında metrelerce metrobüs kuyruğu oluşmasına sebep oldu

Bonzai içen genç, metrobüs durağını birbirine kattı

Çağlayan Metrobüs Durağı'nda baygın halde yatan bonzai kullandığı öğrenilen madde bağımlısı bir genç, sağlık ekiplerine direnerek, kendisini almaya gelen ambulansın arkasında metrelerce metrobüs kuyruğu oluşmasına sebep oldu

05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:33
Bonzai içen genç, metrobüs durağını birbirine kattı
banner404

BONZAİ içip kendinsinden geçen genç  metrobüs durağını birbirine kattı. seferler aksadı, kuyruk oluştu.  Olay, Şişli'de bulunan Çağlayan Metrobüs Durağı'nda dün akşam üzeri meydana geldi. Durak içerisinde bir bankın yanında yerde baygın halde yatan genç, vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşların uyarısıyla, güvenlik görevlileri devreye girerek, 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak, uyuşturucu madde bonzai kullandığı için bayıldığı öne sürülen gence ilk müdahaleyi metrobüs durağında yaptı. Müdahale sonucu ayıltılan ve bir banka oturtulan genç, ambulansa binmemek için direndi. Agresif tavırlar sergileyen genç, tedavi olmayı reddetti.
AMBULANS ONU, METROBÜS AMBULANSI BEKLEDİ 

Bağımlı genç ile sağlık ekipleri arasındaki konuşma dakikalar sürdü. "Vallahi bir şey yok ya" ve "İyiyim ben" gibi sözlerle, kendisini götürmeye gelen ambulansa binmemek için direnen genç, ambulans metrobüs hattının Söğütlüçeşme istikametinde bekleme yapması nedeniyle metrobüsler peş peşe sıralandı. Metrobüsler kuyruk oluştururken, seferlerde gecikme meydana geldi. Dakikalar süren bekleyişin ardından bir metrobüs şoförü tepki gösterdi ve sağlık ekipleri madde bağımlısını durakta bırakarak, olay yerinden ayrıldı.

METROBÜSE BİNMEYE YELTENDİ 

Sağlık ekiplerinin olay yerinden ayrılmasının ardından, oturduğu banktan kalkan genç, savrula savrula yürümeye başladı. Durakta kalkış için bekleyen bir metrobüse yönelen bağımlı genç, kapalı olan kapıdan metrobüse binmeye yeltendi. Kazaya adeta davetiye çıkaran madde bağımlısı, birbirine kattığı metrobüs durağından çıkarak, olay yerinden uzaklaştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSon Dakika HaberiMetrobüsKuyrukBonzai
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vicdansız baba!
Vicdansız baba!
Zincirleme kaza. Ölü ve yaralılar var
Zincirleme kaza. Ölü ve yaralılar var
İçişleri Bakanlığı'ndan Suriyeliler için son dakika açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan Suriyeliler için son dakika açıklaması

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals