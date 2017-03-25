Bomba ihbarı yüzünden karayolu ulaşıma kapatıldı!

DİYARBAKIR-Mardin karayoluna teröristler tarafından bomba döşendiği şeklinde alınan bir istihbarat nedeniyle bölgeye giden Jandarma ekipleri yolu çift taraflı trafiğe kapatarak arama çalışmaları başlattı. Edinilen bilgiye göre Diyarbakır-Mardin karayolu 75'inci kilometresinde teröristler tarafından yola bomba döşendiği ihbarı alan jandarma ekipleri bölgeye giderek çalışma başlattı. Yolda geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri karayolunu çift şeritli olarak trafiğe kapattı. Yolu ulaşıma kapatan jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini aldıktan sonra bölgeye bomba imha uzmanları çağırıldı. Bomba imha uzmanları tarafından ulaşıma kapatılan karayolunda dedektör köpekler eşliğinde bomba arama çalışmaları başlatıldı. Ulaşıma kapatılan karayolunda geliş ve gidiş güzergahlarında yüzlerce araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekipleri olası bomba arama çalışmalarını sürdürürken, bölgeye getirilen jammerlarla sinyaller kesildi. Bölgede geniş kapsamlı aramalar sürüyor.