'Biz çok büyük bir aileyiz'

AZERBAYCAN Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekili Ganire Paşayeva, Türk Ocakları'nın davetlisi olarak Alanya'ya geldi. Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türk Dünyası Meseleleri" adlı konferansta konuşan Paşayeva'yı; 23. Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, Türk Ocakları Alanya Şube Başkanı Hasan Peker ve çok sayıda vatandaş dinledi. Yüzyılları şekillendiren bazı oyunlar oynandığına dikkati çeken Paşayeva, "İki millet olarak bu oyunların farkında olur ve bunlara izin vermezsek, bu coğrafyada çok daha iyi yerlerde oluruz. Herkes odasının baş köşesinde bir harita bulundurmalı, bölgesini, dünyayı ve Türk dünyasını tanımalı. 'Bu büyük coğrafyada ben ne yapabilirim?' diye düşünmeli. Biz 300 milyonluk büyük bir milletiz ve müthiş bir stratejik coğrafyaya sahibiz" dedi.

'HOCALI'YI ASLA UNUTMAYACAĞIZ'

26 Şubat 1992’deki Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 106’sı kadın, 83’ü çocuk olmak üzere 613 Azeri sivilin ölmesiyle sonuçlanan ‘Hocalı Katliamı’nı anımsatan Paşayeva, soykırımı ispatlamalarına rağmen AB ülkelerinin duyarsız kaldığını vurguladı. Soykırımı yapanların halen yargılanmadığını belirten Paşayeva, "Bu soykırımı yapanlar, ispatlara rağmen, kırmızı bültenlerle aran aranmasına rağmen, adalet karşısında hesap vermiş değiller. 25 yıl önce modern dünyanın gözü önünde koca bir şehir silinmiş. Binalar evler yakılmış yıkılmış. İnsanlık dışı bir cinayet gerçekleşmiş. Ermenistan askerleri gece saatlerinde herkes uyurken hücum ederek, yakmışlar, insanlar kaçmaya fırsat bulamamış. 3 taraftan saldırmışlar. Dağlardan kaçabilirlerdi sadece, kaçmak isteyenlerin çoğunu yollarda öldürüp bazılarını da rehin aldılar. 25 yıl geri dönemiyorlar, oradaki kabirleri bile ziyaret edemiyorlar" diye konuştu.

'BİZ ÇOK BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

Azerbaycan’ın yüzde 20’sinin Ermeni işgali altında olduğuna da dikkati çeken Azeri vekil, Ortadoğu’da oyunlar oynandığını söyledi. "Büyük oyunları görebiliyoruz" diyen Paşayeva, "Bu bölgede daha da haklarımızı korumak için birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Türkiye’nin terörle mücadelesi konusunda çifte standart uygulandığını görüyoruz. Brüksel’de terör olunca biz hepimiz dedik ki teröre karşıyız. Hiçbir nedenle kimse savunmaz. Ama bize gelince, Azerbaycan’da, otobüsü, tren garı, metroyu patlattılar. Fotoğraflar, videolar var. İnternete girip baktığınızda bu nasıl bir vahşet diyebileceğiniz görüntüler var, ama Ermeni terör örgütlerinin yaptıklarını görmezden geldiler. Aynı şeyi bugün Türkiye’de de görüyoruz. O yüzden Türkiye bu coğrafyada ne kadar güçlenirse, biz de o kadar güçlü olacağız. Allah göstermesin zayıflarsa biz de zayıflarız. Birbirimizi daha güçlendirmek için tüm kurumlar üzerine düşen görevi yapması lazım" diye konuştu.