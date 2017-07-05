Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 36°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
100970
ALTIN
140.988
DOLAR
3.5863
STERLIN
4.6221
EURO
4.0677
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Her gün bir elma zayıflatıyor
Her gün bir elma zayıflatıyor
8 yaşındaki oğlunu iple bağladı, üzerine su döktü ve...
8 yaşındaki oğlunu iple bağladı,...
Kalp çarpıntısının tek nedeni heyecan değil!
Kalp çarpıntısının tek nedeni heyecan...

Bitkisel üretim destek ödemelerinde süre uzatımı

Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının bitkisel üretim destekleme ödemesinden yararlanmaları için son başvuru süresi 31 Temmuz'a kadar uzatıldı

Bitkisel üretim destek ödemelerinde süre uzatımı

Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının bitkisel üretim destekleme ödemesinden yararlanmaları için son başvuru süresi 31 Temmuz'a kadar uzatıldı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:02
Bitkisel üretim destek ödemelerinde süre uzatımı
banner404

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliiği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, daha önce 30 Haziran olarak belirlenen yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının destekleme ödemesi için son başvuru tarihi 31 Temmuz oldu. Yurt içi sertifikalı fidan üretim desteği için son başvuru tarihi de 31 Temmuz olarak güncellendi.Tebliğ hükümleri 1 Ocak 2016'dan geçerli olmak üzere uygulanacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Tarım BakanlığıTohumDestek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobil alt geçide uçtu: 3 ölü, 5 yaralı
Otomobil alt geçide uçtu: 3 ölü, 5 yaralı
Kendall Jenner'dan sırt reklamı!
Kendall Jenner'dan sırt reklamı!
“Müzakereler askıya alınsın” çağrısı
“Müzakereler askıya alınsın” çağrısı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals