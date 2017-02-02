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Bisiklete ALTİD katkısı

Alanya Bisiklet Performans Spor Kulübü yöneticileri, bisiklet sporuna yapmış olduğu katkılardan dolayı ALTİD'e teşekkür plaketi verdi

Bisiklete ALTİD katkısı

Alanya Bisiklet Performans Spor Kulübü yöneticileri, bisiklet sporuna yapmış olduğu katkılardan dolayı ALTİD'e teşekkür plaketi verdi

02 Şubat 2017 Perşembe 21:16
Bisiklete ALTİD katkısı
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ALANYA Bisiklet Performans Spor Kulübü Başkanı Şükrü Bingöl ve Genel Kaptan Mehmet Akif Baykan, bisiklet sporuna yapmış olduğu katkılardan dolayı Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’ne (ALTİD) plaket verdi. Alanya’da bugün başlayıp 5 Şubat'a kadar devam edecek olan Türkiye Bisiklet Yol Yarışı Şampiyonası 1. Ayak Yarışları’na 600’ün üzerinde sporcu katılacak. Bisiklet sporunun kış turizmi için büyük önem taşıdığını söyleyen Bingöl, antrenör, idareci ve sporcu yakınlarıyla binin üzerinde kişinin yarışlar için en az 3 gün Alanya’da konaklayacağını söyledi. Bingöl, "Yarışlar üç gün boyunca sabah 09.00’da Alanya Kaymakamlığı önünden start alacak ve Alanya-Gazipaşa-Alanya turu tamamlanarak yine Alanya Kaymakamlığı önünde son bulacak” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Bisiklet Performans Spor KulübüALTİD
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