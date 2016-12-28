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Biri 75 kuruş diğeri 1.5 lira! Tek fark...

Besin değeri,   lezzet ve pişme karakteristikleri açısından beyazından hiçbir farkı  bulunmamasına rağmen tüketicilerin yoğun talebi nedeniyle kahverengi yumurtanın  fiyatı pazarlarda 1, marketlerde 1,5 liraya ulaştı

Biri 75 kuruş diğeri 1.5 lira! Tek fark...
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FOLLUKTAN çıkışında aralarında  sadece 3 kuruş fark olan beyaz ve kahverengi yumurtaların fiyatı, tüketiciye  ulaşana kadar dikkat çekici boyutlara ulaşıyor.
Türkiye'nin yumurta üretiminde önde gelen illerinden Balıkesir'de  beyaz yumurtanın kümesten çıkış son fiyatı tanede 27,5 ve kahverengide ise 30,5  kuruş şeklinde gerçekleşti.
Söz konusu yumurtalardan beyazı, büyükşehirlerdeki marketlerde 40 ile  75 kuruş arasında satılırken, kahverengisinin tanesi 1,5 liraya kadar çıkıyor.  Pazar yerlerinde iki kat olan fiyat farkı marketlerde yaklaşık 3 katına ulaşıyor.
Organik, gezen tavuk, omega-3 ve selenyum içerikli gibi türde olanları  bile marketlerde 1 lira ve altında satılırken, tüketicilerin yoğun talep  gösterdiği kahverengi yumurtalar adeta cep yakıyor.

IRKTAN KAYNAKLANIYOR
Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Kula, beyaz ile  kahverengi yumurta arasındaki farkın tamamen ırklarından kaynaklandığını, aynı  kümeste aynı yemle beslenen iki ırkın birinin beyaz diğerinin kahverengi  yumurtladığını söyledi.
Piyasada tüketicinin yanıltıldığına dikkati çeken Kula, "Kahverengi  yumurta, köy yumurtası olarak satışa sunuluyor. Bu, hiçbir zaman köy yumurtası  değil, ırktan kaynaklanan bir yumurtadır. O yumurtaları da biz veriyoruz  piyasaya. Bizden alıp bundan haksız kazanç elde edenler var." diye konuştu.
Beyaz yumurta ile kahverengi yumurta arasında besin değeri olarak  hiçbir fark bulunmadığını vurgulayan Kula, şöyle devam etti:
"Kahverengi yumurta verenlerin günlük yem tüketimi fazladır. İki  yumurta arasındaki bizim fiyat satış farkımız, şu an için 3 kuruş. Kahverengi  yumurtayı köy yumurtası diye 1,2 liraya satanlar var. Çeşitli ülkelerde görülen  kuş gribi, Türkiye'nin yumurta ihracatını artırdı. Böylece yumurta fiyatları  tavan yaptı. Daha sonra konunun basında sıkça yer almasıyla fiyatlar, geriledi.  bugün, olması icap eden fiyat, budur. Türkiye'de en ucuz protein kaynağı, yumurta  ve beyaz ettir. Yumurtanın besin değeri yüksek, fiyatı ucuzdur."

"İKİSİ DE EŞİT"
Uludağ Üniversitesi (UÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.  Mustafa Tayar da kahverengi yumurtaların daha iyi olduğu  savının şehir  efsanesinden başka bir şey olmadığını, bu görüşün kahverenginin fiyatının  diğerlerinden yüksek olmasından kaynaklandığını vurguladı. Yumurta kabuklarının beyazdan kahverenginin değişik tonlarına kadar  farklılık gösterebildiğini anlatan Tayar, "Bu, tamamen tavuğun genetik yapısına  bağlıdır. Genel olarak Asya kökenli tavukların yumurtaları kahverengi, Akdeniz  kıyıları kökenlilerin ise beyaz olur." ifadelerini kullandı.
Besin değeri, lezzet ve pişme karakteristikleri bakımından her iki  renk yumurtanın, aynı değerde olduğunu vurgulayan Tayar, "Tat ve beslenme değeri  açısından kahverengi ve beyaz yumurta arasında hiçbir fark yoktur. Ne kahverengi  yumurta daha iyi, ne de beyaz yumurta. İkisi de eşit. Kahverengi yumurta daha  sağlıklı olduğu için pahalı değildir. Beyaz yumurtaya göre daha pahalıya  satılmasının nedeni, tüketici tercihidir." diye konuştu.
Bursa'da Tuzpazarı yakınlarında kurulan meyve sebze pazarında yumurta  satan Müslim Altaş da beyaz ve kahverengi yumurta arasında yarı yarıya fiyat  farkı olduğunu belirterek, "Beyaz 40 iken kahverengi yumurta 80 kuruşa kadar  çıktı. Kahverengi yumurta, beyaz yumurtaya göre daha çok tercih ediliyor.  Müşteri, hep kahverengi yumurta istiyor." dedi.
 
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Etiketler; #yumurta #fiyat #organik yumurta #bugün #Bursa #Uludağ #Akdeniz #Balıkesir #Uludağ Üniversitesi
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