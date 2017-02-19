Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 10°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
144.433
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5074
EURO
3.8595
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Metabolizmanın sırrı çözülüyor
Metabolizmanın sırrı çözülüyor
Çürük dişler kalbi olumsuz etkiliyor
Çürük dişler kalbi olumsuz etkiliyor
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?

Bir santimetrekareye katalog sığdırdı

Dünyanın sayılı mikro heykeltıraşlarından Necati Korkmaz, hat eserlerini mercimek tanelerinin üzerine işledikten sonra bir santimetrekare boyutunda katalog yaptı

Bir santimetrekareye katalog sığdırdı

Dünyanın sayılı mikro heykeltıraşlarından Necati Korkmaz, hat eserlerini mercimek tanelerinin üzerine işledikten sonra bir santimetrekare boyutunda katalog yaptı

19 Şubat 2017 Pazar 15:30
Bir santimetrekareye katalog sığdırdı
banner404

"DÜNYA'DAKİ üç mikro heykeltıraştan biri"  olarak tanınan Necati Korkmaz, Klasik Türk hat sanatının en büyük eserlerinden  25'ini yarım mercimek tanelerinin üzerine işledikten sonra bir santimetrekare  boyutunda katalog yaptı.

Mikro heykeltıraş ve hattat Necati Korkmaz, yaptığı  açıklamada, Gubari hat sanatında belirli kurallara bağlı kalarak gözle  görülemeyecek kadar küçük ölçekte yazmak gerektiğini dile getirdi.

Mercimek tanesi üzerine yazabilmek için tilki bıyığının tek kılını  fırça yerine kullandığını anlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

''Klasik Türk hat sanatının en önemli örneklerini yarım mercimek  tanelerinin üzerine işledik. Bunlardan bir santimetrekare boyutunda katalog  yaptık. Mikro boyutta eserler oluşturuyoruz ve gözle görülmüyor. Bunun için  mikroskop ve büyüteç kullanmak durumunda kalabiliyorsunuz. Yine mikro boyutta  heykel çalışmaları da yapıyorum. Onları da örümcek kılının en sertiyle işliyorum.  Örümcek bacağındaki kılları kazıma aparatı olarak kullanıyorum.''

Büyük dikkat isteyen bir iş yaptığını, işin nefes kontrolü, göz ve el  koordinasyonu istediğini belirten Korkmaz, şöyle devam etti:

''Boyasından fırçasına ve kağıdına her malzemeyi kendiniz  üretmelisiniz. Avrupa'dan veya başka bir yerden getiremiyorsunuz, tabiattan  topluyorsunuz. Sanayi ürünü bir fırça ile benim yazdığım yazıyı yazamazsınız.  Mutlaka doğadan diken, kıl ve benzeri parçaları bulmanız gerekiyor. Çok zevkli  bir sanat. Bir şey ürettiğinizde kendinizi özel hissediyorsunuz. Yaptığınız eseri  sergilediğiniz zaman, hayretle bakıyorlar, inanamıyorlar. 'Bunu bir Türk yapmış  olamaz' diyenler de oluyor ama Allah'a şükür biz yapıyoruz.''

''CAMİ MİNARESİNİ KIL PARÇALADI''

Korkmaz, çalışmalarının zarar görmesi halinde baştan başlaması  gerektiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bu sanatta hatanın dönüşü yok. Toplu iğnenin başına İstanbul Yeni  Cami ve güvercinleri çalışıyordum. Başımdan düşen bir kılın mikroskop altında  uçuşunu gördüm. 'Eyvah' dedim. Gitti caminin minarelerinden birini kırdı. Üç  buçuk ay uğraşmıştım, minarenin kırılışına bakakaldım."

''BU DÖNEMİN SANATI DEĞİL GİBİ DURUYOR''

Kişisel yeteneklerin ön plana çıktığı bir sanatı icra ettiğini  vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

''Yaptığımız işin bir kursu yok. Yine de ben ilgi duyan gençlere bunu  anlatmaya çalışıyorum. Özellikle geleneksel sanatlarımıza ilgi duymalarını çok  istiyorum. Öğrenmeye gelen gençlere yardımcı oluyorum. Ancak şundan kaygılıyız;  şimdi gençler fazla sabırlı değiller. Gençler çok hızlı üretip, tüketmek  istiyorlar. Tabii bu durumun da bizim işimizde yeri yok. Bu işte sabır ve aşk  gerekiyor. Bu dönemin sanatı değil gibi duruyor.''

Korkmaz, daha önce yaptığı çalışmalarda, dünyanın en küçük Kur'an-ı  Kerim'ini yazmış, Allah'ın 99 ismini mercimek tanesine sığdırmış ve besmeleyi saç  teline yazmayı başarmıştı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Necati KorkmazHat Sanatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Evrenesoğlu'na iftira atılıyor'
'Evrenesoğlu'na iftira atılıyor'
Azerbaycan Milletvekili'nden Alanya yorumu
Azerbaycan Milletvekili'nden Alanya yorumu
Alanya için meteorolojiden uyarı!
Alanya için meteorolojiden uyarı!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals