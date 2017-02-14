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'Bir Melek de Sen Sevindir'

Alanya’da başta engelliler olmak üzere ihtiyaç sahibi çocukların temel giyim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kampanya başlatıldı

'Bir Melek de Sen Sevindir'

Alanya’da başta engelliler olmak üzere ihtiyaç sahibi çocukların temel giyim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kampanya başlatıldı

14 Şubat 2017 Salı 21:24
'Bir Melek de Sen Sevindir'
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Erkan UYSAL 

ALANYA Kent Konseyi tarafından başlatılan projede hayırseverlerin yardımıyla toplanan giyecekler, daha önceden belirlenen ve engelliler öncelikli olmak üzere çocuklara dağıtıldı. İlkadım Rehabilitasyon Merkezi, Özel Özgün Kardelen Rehabilitasyon Merkezi, Gamze Coşkun Rehabilitasyon Merkezi ve Deniz Yıldızı Rehabilitasyon Merkezi'nde giyim eşyaları dağıtılarak kampanya başlatıldı. Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, toplanan bağışların çocuklarla karşılaşmadan dağıtılmasına özen gösterdiklerini söyledi. Kampanyayı çocukları rencide etmeden düzenlemeye özen gösterdiklerini belirten Özcan "Arkadaşlarımızı kutluyorum. Bu duyarlılığı gösteren tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Çünkü ülkemiz zor günlerden geçiyor. İnsanların ekonomik durumları belli. Bir çocuğu sevindirmek çok önemli. Bu konuda da beraber görev yaptığım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi. Alanya Kent Konseyi Engelsiz Kent Meclisi Başkanı Emine Soykan da kampanyada önceliklerinin engelli bireyler olduğunu, ilerleyen günlerde ihtiyaç sahibi diğer çocuklara da ulaşacaklarını söyledi. Soykan "Bize ulaşan ayakkabıları rehabilitasyon merkezindeki öğrencilere dağıtmaya başladık. Destek veren hayırsever dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kampanyamız büyük ilgi gördü. Yaklaşık 100'e yakın çocuğu sevindirmeye başladık. Yardımlar geldiği sürece kampanyaya devam edeceğiz" diye konuştu. 
 

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