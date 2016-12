Bir mail okudu hayatı karardı

onlarca örneğine rasladığımız dolandırıcılık hikayelerine uluslararası şebekelerde katıldı. E-mail ve Skypee hesapları üzerinden kurbanlarına ulaşan şebeke çeşitli yöntemlerle ağlarına düşürüp para koparıyor. Böyle bir çeteye 7 bin 750 Euro kaptıran bu kurbanlardan M.Y. başından geçenleri anlattı.Katar merkezli QFB bankasından 750 bin Euro kredi imkanı sağlayabileceğini dile getiren Treacy Reighard isimli kadının vaatlerine inandığını ve sunulan cazip teklife olumlu yanıt verdiğini dile getiren M.Y., olayı şu sözlerle anlattı: "Bana 750 bin Euro krediyi ilk 2 sene ödemesiz 10 yıl vadeli olarak kredi çıkarabileceğini söyledi. Sonra kredi başvuru formu ve onay formunu gönderdi. Belgeleri inceledim. Makul gördüm ve kabul ettim. Bir gün sonra QFB bankasından olduğunu iddia eden birileri tarafından gönderilen mailler ile bu işin ciddiyetini sağladılar."Çete, tuzağına düşürdüğü M,Y.'den önce kredi dosya masrafı olarak bin 355 TL, ardından da kredi sigorta bedeli olarak 2 bin 900 TL istedi. Düştüğü tuzaktan habersiz olan M.Y. çeteye istenilen miktarları gönderdi. Ancak istekler bununla sınırlı kalmadı. M:Y.'yi alacağı krediyi Türkiye'ye aktarması için Gana merkezli olduğunu söyledikleri Meridyan Kapital Base adlı bankaya yönlendiren çete üyeleri, bu kez hesap aktivasyonu için 961 Euro talep etti. İstenen miktarı çevresinden borçlanarak temin eden M.Y. bu parayıda kendisine verilen hesaba transfer etti.Bankaya ait olduğu ifade edilen internet adresi üzerinden kendisine verilen şifre ve kullanıcı adıyla sözde hesaba giren M.Y., "Bu bilgilerle ben kredi miktarını gördüm. 802 bin 905 dolar benim hesabımda görünüyordu. Sonrasında hesabın aktive edildiğini hesabın transfere hazır olduğunu söylediler. Yine hesabın transfer masrafı olarak 5 bin 715 Euro masrafı olduğunu, parayı kredi hesabından alamadıklarını, benim ayrıca göndermem gerektiğini söylediler. Ben yine sağdan soldan borç alarak bu parayı da verdikleri isimlere gönderdim. Sonra bana transferin yapıldığını ve dekontunu gönderdiler." dedi.Aradan iki gün geçtikten sonra alacağı paranın heyacanıyla bekleyen M.Y. gelen bir maille içine düştüğü tuzağın farkına vardı. Bu kez Amerika merkezli olduğunu ifade eden bir aracı kurumdan mail aldığını kaydeden M.K. "Aracı kurum paranın terör ve kara para olmadığının tespiti için mahkeme kararı gerektiği söyleyip bunun için de tüm masraflar dahil 37 bin 960 dolar istediler. Ben o zamana kadar bu kredi işlemlerinin gerçek olduğuna inandım. Ama son mailden sonra sahte olduğunu ve dolandırıldığımı anladım. Helende benimle irtibat halindeler ve benden para bekliyorlar" diye konuştu.