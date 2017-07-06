Bir Grup 9.Sınıf Öğrencisinin Yaptığı Deney Tüm Dünyanın Dikkatini Çekti

BİYOLOJİ testi için yaptıkları deney o kadar akıllıcaydı ki tanınmış biyologlar ve radyasyon uzmanlarının uluslararası düzeyde ilgisini çekti.Dünyanın bu ani ilgisi deneyi yapan kızlar için de büyük sürpriz oldu.

“Çok çılgınca bir durum oldu. Hala inanmıyorum.” diyor Lea Nielsen, deneyi yapan kızlardan biri.

“Çok büyük ve heyecanlı durum. Her gün başınıza gelen bir şey değil.” diye ekliyor Mathilde Nielsen, gruptan diğer bir kız.

Herşey, okulda gün içinde konsantre olmakta zorlanmalarıyla başlıyor:

“Eğer cep telefonu başımıza yakın bir şekilde uyursak hepimiz okulda konsantre olmakta zorlandığımızı düşünüyorduk, hatta bazen uyumak da bile güçlük çekiyorduk” diyor Lea Nielsen.

Yaptıkları şey şuydu:

400 tane tere tohumu aldılar ve bunları 12 tabağa böldüler. 6’şar tabağı aynı ısıdaki iki ayrı odaya yerleştirdiler. 12 gün boyunca aynı miktarda su verdiler ve aynı miktarda güneş ışığı almalarını sağladılar.Fakat 6 tabak 2 modemin yanına koyuldu. (Bu tür modemler sıradan cep telefonları ile aynı tür radyasyon yayıyor.)12 günün sonunda sonuçlar açıktı: modemin yanında duran tohumlar büyümedi, hatta bazıları öldü veya mutasyona uğradı.

Radyasyona maruz kalmayan tere

Radyasyona maruz kalan tere

“Bu kadar etkili olduğunu görmek gerçekten korkutucu, sonuçlar karşısında şok olduk.” diyor Lea.

Stockholm’daki Karolinska Enstitüsü’nün tanınmış profesörlerinden Olle Johansson, bu deneyden etkilenen araştırmacılardan biriydi.Şimdi kendisi aynı deneyi Belçikalı meslektaşı Marie-Claire Cammaert ile Brüksel’deki bir üniversitede tekrarlayacak.

Johansson’a göre bu gerçekten dahice:

“Kızlar kendi bilgi dağarcıkları ile çok başarılı bir uygulama yapmışlar ve çok şık bir deney ortaya çıkarmışlar. Detayların zenginliği ve tutarlılığı takdire şayan, tereyi seçmeleri çok akıllıca, ben de onunla devam edebilirim.”

Kızlara davetiye göndermek konusunda da gecikmedi:

“Umarım gelecekte kariyerlerini araştırma üzerine kurarlar çünkü kesinlikle doğal yetenekleri olduğunu düşünüyorum. Şahsen ben bu kızları kendi çalışma ekibimde görmekten mutluluk duyarım.”

Bu deney çok büyük bir şeyi kanıtladı. Hepimizin bildiği ama sonuçlarını göz ardı ettiği bir şeyi.

“Artık hiçbirimiz cep telefonu yanı başımızda uyumuyoruz. Ya telefonu uzak bir yere koyuyoruz ya da başka bir odada bırakıyoruz. Bilgisayarımız da her zaman kapalı oluyor.” diyor Lea.

Eğer yatağınız internet modemine yakınsa, ya yatağınızın ya da modemin yerini değiştirmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Uyku vakti geldiğinde tüm teknolojik aletleri olması gereken yerde bırakın.