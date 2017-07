Bir boya sandığıyla 10 çocuk büyüttü

DİYARBAKIR'IN Sur ilçesi Cevat Paşa Mahallesi Hz. Süleyman Caddesi’ne her sabah kurduğu boyacı sandığı ile müşteri beklediğini dile getiren Vahit Çetin, “Bu iş benim mesleğim ve bu işi severek yapıyorum. Her gün ayakkabı sandığının başında sabırla müşteri bekliyorum. İş olursa çalışıyoruz, olmazsa eve erken gidiyoruz.50 yılımı verdim bu mesleğe, bu meslek sayesinde 10 çocuğumu büyüttüm. Türkiye’nin ünlü isimlerinin ayakkabılarını bile boyadım. İbrahim Tatlıses, Behçet Cantürk, Uğur Dündar gibi ünlü isimlerin ayakkabılarını bile boyadım. Siftah etmeden eve gittiğimiz günlerde, 45-50 TL kazandığım günlerde oluyor” dedi.Yüzbinlerce ayakkabı boyattı 50 yıl boyunca yüz binlerce ayakkabı boyattığını belirten Çetin, “Buradan kazandığım parayla hayatımızı idame ettirdik. Bu boya sandığı ile çocuklarımın bir kaçını evlendirdim. Ancak çocuklarım işsiz onlar için iş arıyorum ama bulamıyorum. Çocuklarım için devletten yardım talebinde bulunuyorum" diye konuştu.