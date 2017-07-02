Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 39°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.536
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5887
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İnternette devrim! Artık böyle olacak
İnternette devrim! Artık böyle olacak
Püfür püfür teknoloji
Püfür püfür teknoloji
Kahvaltıyı ihmal etmeyin
Kahvaltıyı ihmal etmeyin

Bir boya sandığıyla 10 çocuk büyüttü

Diyarbakır’da 50 yıldır boyacılık yapan Vahit Çetin, bir boya sandığıyla 10 çocuğunu büyüttü

Bir boya sandığıyla 10 çocuk büyüttü

Diyarbakır’da 50 yıldır boyacılık yapan Vahit Çetin, bir boya sandığıyla 10 çocuğunu büyüttü

02 Temmuz 2017 Pazar 14:48
Bir boya sandığıyla 10 çocuk büyüttü
banner404

DİYARBAKIR'IN Sur ilçesi Cevat Paşa Mahallesi Hz. Süleyman Caddesi’ne her sabah kurduğu boyacı sandığı ile müşteri beklediğini dile getiren Vahit Çetin, “Bu iş benim mesleğim ve bu işi severek yapıyorum. Her gün ayakkabı sandığının başında sabırla müşteri bekliyorum. İş olursa çalışıyoruz, olmazsa eve erken gidiyoruz.50 yılımı verdim bu mesleğe, bu meslek sayesinde 10 çocuğumu büyüttüm. Türkiye’nin ünlü isimlerinin ayakkabılarını bile boyadım. İbrahim Tatlıses, Behçet Cantürk, Uğur Dündar gibi ünlü isimlerin ayakkabılarını bile boyadım. Siftah etmeden eve gittiğimiz günlerde, 45-50 TL kazandığım günlerde oluyor” dedi.Yüzbinlerce ayakkabı boyattı 50 yıl boyunca yüz binlerce ayakkabı boyattığını belirten Çetin, “Buradan kazandığım parayla hayatımızı idame ettirdik. Bu boya sandığı ile çocuklarımın bir kaçını evlendirdim. Ancak çocuklarım işsiz onlar için iş arıyorum ama bulamıyorum. Çocuklarım için devletten yardım talebinde bulunuyorum" diye konuştu. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırBoya Sandığı10 çocuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 terörist etkisiz hale getirildi
12 terörist etkisiz hale getirildi
Katı atık depolama alanında yangın
Katı atık depolama alanında yangın
9 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kuzenini vurdu!
9 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kuzenini vurdu!

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals