Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
Az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.326
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6644
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...

Bir annenin dramı... Oğlu için evini cezaevine çevirdi

Avcılar'da oturan 54 yaşındaki Ülkü Uslu, yanından ayıramadığı akli dengesi bozuk  27 yaşındaki oğlu Mustafa'ya evinde demir parmaklıklardan oluşan kapı yaptırarak bakmaya çalışıyor. Zor durumdaki anne, kıt olanakları ile evin geçimini ve oğlunun bakımını sürdürmeye çalıştığını söyledi

Bir annenin dramı... Oğlu için evini cezaevine çevirdi

Avcılar'da oturan 54 yaşındaki Ülkü Uslu, yanından ayıramadığı akli dengesi bozuk  27 yaşındaki oğlu Mustafa'ya evinde demir parmaklıklardan oluşan kapı yaptırarak bakmaya çalışıyor. Zor durumdaki anne, kıt olanakları ile evin geçimini ve oğlunun bakımını sürdürmeye çalıştığını söyledi

23 Nisan 2017 Pazar 11:15
Bir annenin dramı... Oğlu için evini cezaevine çevirdi
banner404

AVCILAR'DAKİ bir binanın giriş katında akli dengesi bozuk oğlu ile oturan Ülkü Uslu, ayrıldığı eşinin kendisine şiddet uygulaması ve buna tanık olan 24 yıl önce o tarihte 3 yaşında olan oğlu Mustafa'yı da dövdüğünü anlattı. Ülkü Uslu, "Mustafa babasının bağırma sesinden çok korkuyordu. Eşim, kavgacı, gürültücü bir insandı. Bazen bana bağırır, çağırır döverdi. Mustafa da korkardı. Korkudan bu hale geldi. Babası onu da döverdi, beni de. Sonra çocuk, 'Çiçekler beni yiyecek' diye bağırarak çıkıp gitti. Evde ne varsa kırıp döküp gitti" dedi.

Akli dengesi bozuk oğlunun gürültü yaparak, tahta kapıyı kırması nedeniyle içerisini görebileceği parmaklıklardan oluşan demir kapı yapırdığını anlatan gözü yaşlı kadın şunları anlattı:

"Bulunduğu yerde çiş yaptığı için içerisi ve evin içi kokuyor. Kapıyı açmadan açılan bölmeden yemeğini plastik tabakta veriyorum. Şu anda üzeri de kokuyor. Ona üst baş, muz, ekmek gibi ufak tefek şeyler gerekiyor. Konuşamıyor da. Meyve ve hoşuna giden yemekleri yiyor. Verebildiğim zaman eti severek yiyor."

Ülkü Uslu, geçimini oğluna evde bakım hizmeti için devletin verdiği 960 TL aylıkla ve kendisine 3 ayda verilen para ile sağladığını anlatırken en büyük sorununun ona sağlık raporu verilmesi için Bakırköy Prof .Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları eğitim Araştırma Hastanesi sırasında çektiklerini anlattı. Şimdiden oğlu Mustafa'yı önümüzdeki Eylül ayında yenilenmesi gereken rapor için nasıl götürebileceklerini kara kara düşündüğünü anlatan Ülkü Uslu, şunları anlattı:

"Rapor için hastaneye götürmek istedik 10 kişi hakkından gelemedi. Çok güçlü. Ben onu Bakırköy'deki hastaneye bir ara yatırdım; 5-10 gün. Onu dövmüşler, vücudunu simsiyah etmişler. Aldım getirdim. Üstü başı çok pis. Şu anda onu tuttuğum yerde döşek, tuvaleti var başka bir şey yok. Ne yapayım? O evladım benim. Atamam ki ancak ölürsem benden alırlar. Çok istediler de, vermem, veremem kimseye.. Versem çok daha kötü olur. Ufak tefek ihtiyaçlarını verince seviniyor. Tek istediğim; şu andaki gibi sakin olsa, onunla oturup çay içebilmek. Masrafı çok. Para gidiyor. Fındık, fıstık ne bulursam yediriyorum. "

Ülkü Uslu, oğlunu bu hale getiren, kendisini geçmişte döven eşinin hasta olduğunu ancak, kendilerine çektirdiklerini bu dünyada çekmeden ölmeyeceğine inandığını anlattı.

KUAFÖRÜN DUYARLILIĞI

Avcılar'da kaymakamlık ve belediyenin kendisine bildirdiği yatalak hasta veya ileri yaşlıları evlerinde ücret almadan tıraş eden Bağımlılığa Karşı Eğitim, Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı olan berber Öztürk Karahan, anne ve oğlunun dramına seyirci kalınamayacağını söyledi. Karahan, her hafta ücret almadan yaptığı saç ve sakal tıraşı için kendisine bildirilen adrese gidince gördüğü akli dengesi bozuk Mustafa ve annesi Ülkü Uslu'nun durumuna çok üzüldüğünü söyledi. Karahan, Mustafa Uslu'nun yemeğine katılan ilaçla uyutulduktan sonra demir kapıdan içeri girerek onu tıraş edebildiklerini, uyanabileceği ve kendisine saldırıda bulunabileceği tehlikesine karşı 3 kişinin tıraşta kendisine eşlik ettiğini anlattı. Öztürk Karahan, şunları anlattı:

"Aslında Mustafa'yı 2 yıl önce görmüştüm. Avcılar Belediyesi'nin bildirdiği adrese geldiğimde 2 yıl önce onu gördüğümü hatırladım. Onun akıl hastanesine götürüldüğünü zannediyordum. Durumu çok kötü. İçeride dayanılamaz ağır bir koku var. Bir yerleri harekete geçirmek gerek. Esnaf arkadaşlarımızla gıda ihtiyacını karşılamaya, bir şeyler yapmaya her hafta ikinci el de olsa bir yatak vermeye çalışacağız. Yürek parçalayıcı bir tablo. Ama devletin bir şeyler yapması gerek."

banner355
Anahtar Kelimeler:
Akli Dengesi BozukAKIL HASTASIAvcılarülkü UsluAnnenin DramıCezaeviSağlıkEğitimBakırköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlıktan o iddialara yalanlama geldi!
Bakanlıktan o iddialara yalanlama geldi!
Şiddetli rüzgar hayatı felç etti
Şiddetli rüzgar hayatı felç etti
'Fi'nin 4, 5 ve 6. bölümleri yayınlandı
'Fi'nin 4, 5 ve 6. bölümleri yayınlandı

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals