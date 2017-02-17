Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Zora düşene 14 bin lira...

YAKLAŞIK 2 milyon Bağ- Kur'lu için yeni bir dönem başlıyor. Temmuz'da yürürlüğe girecek olan Esnaf Ahilik Sandığı ile, zor

duruma düşülerek işyerinin kapatılması veya iflas edilmesi durumunda 10 aya varan işsizlik maaşı verilecek. Mevcut asgari

ücrete göre hesaplama yapıldığında 10 ayda toplam 7 bin 56 ile 14 bin 110 lira arasında ödeme alınabilecek. İşte Meclis'te

komiyondan geçen torba yasa tasarısında yer alan işsizlik maaşı ile ilgili bilinmesi gerekenler:

AYLIK PRİM 35,55 TL

- Kimleri kapsıyor?

Tarım Bağ-Kur'lular, isteğe bağlı sigortalılar, jokey ve antrenörler ile muhtarlar hariç bütün Bağ-Kur'lular kapsamda.

- Uygulama ne zaman başlayacak?

Kapsama giren ve halen faaliyette olanlar, Temmuz'dan itibaren sandık sigortalısı olacak. İşyerini daha sonra açanlar ise

başladıkları tarihten itibaren sandık sigortalısı sayılacak.

- Ne kadar prim ödenecek?

Sandığa; prime esas kazanç üzerinden sigortalılar yüzde 2 ve devlet de yüzde 1 oranında ödeme yapacak. Asgari ücretten

prim ödeyen esnaf aylık 35,55 lira yatıracak, devlet de 17,77 lira verecek.

- Ne kadar maaş verilecek?

Maaşın günlük tutarı, son 4 aylık prime esas kazançlar dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama kazancın yüzde 40'ı

kadar olacak. Ancak maaş, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemeyecek. Mevcut asgari ücrete göre, damga

vergisi kesilmiş olarak aylık en az 705,60 lira, en çok bin 411 lira işsizlik maaşı ödenecek.

- Nasıl yararlanılacak?

Ödeneği almak için sandık sigortalılığının bitmesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olmak gerekiyor. Son 3 yıl içinde;

- 720 gün faaliyetini sürdüren ve sandığa prim ödemiş olanlara 180 gün,

- 900 gün faaliyetini sürdüren ve sandığa prim ödemiş olanlara 240 gün,

- 1080 gün faaliyetini sürdüren ve sandığa prim ödemiş olanlara 300 gün süre ile ödenek verilecek

NASIL ALINACAK?

İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için iflas istemiyle mahkemeye başvurulması veya iflas etmeksizin işyerinin kapatılması

suretiyle sigortalılığı sonra erenlerin, sigortalılığın sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde SGK'ya

başvurmaları gerekecek. Başvuruda bulunanların, yeni bir iş aramaya hazır olduklarını kaydettirmeleri, prim ödeme

koşullarını sağlamış olmaları ve sandığa prim borçlarının bulunmaması şart.

BORÇLAR AZALACAK

GSS prim borçlarına da yapılandırma imkanı gelecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 ay içinde gelir

testine başvurulursa, faizler ve gecikme zamları silinecek. Geriye dönük borçlar da yeniden hesaplanacak. Aylık borç aslı

53,32 lira ve üzerindeyse ödenecek tutar 53,32 lira üzerinden yeniden hesaplanacak. 53,32 liranın altındaysa, düşük olan

gerçek tutar üzerinden hesaplanacak. Böylece borç önemli ölçüde azalacak ve 12 taksitte ödenebilecek.

BORCUNA SADIK OLANA İNDİRİM

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde

faaliyet gösterenler hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükelleflerinden, belirlenen şartları taşıyanların yıllık gelir veya

kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar

vergisinden indirilecek. Hesaplanan indirim tutarı, her hal ve takdirde 1 milyon liradan fazla olamayacak. Düzenleme, 1 Ocak

2018'den itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girecek.



4 BİN 480 TL CEPTE KALACAK

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödeyen 4.2 milyon kişinin ödeyeceği tutar düşüyor. Gelir seviyesine göre her ay 71,10,

213,30 ve 426,6 lira şeklinde ödenen 3 ayrı prim tarih oluyor, tek prim dönemine geçiliyor. Meclis Plan ve Bütçe

Komisyonu'nda kabul edilen ve kısa sürede Genel Kurul gündemine gelecek düzenlemeye göre; ailede kişi başı geliri brüt

asgari ücretin üçte birinden (592,5 lira) az olanların primlerini devlet karşılayacak. Bunun dışında kalan herkes için GSS

primi tek bir tutar, 53,32 lira olacak. 71,10 lira prim ödeyen bir kişi ayda 17,78, yılda 213,36 lira kazanacak. 213,30 lira prim

ödeyenler ayda 159,98, yılda 1.919,76 lira daha az ödeme yapacak. 426,6 lira prim ödeyenlerin kazancı ise aylık 373,28,

yıllık 4.479,36 lira olacak.