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Binlerce hektarlık araziye hayat verecek

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı kapsamına alındıktan sonra çalışmaları hızlandırılan dört etaplı Kılavuzlu Sulama Projesi, tamamlandıktan sonra Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay`da binlerce hektarlık tarım arazisine hayat verecek

Binlerce hektarlık araziye hayat verecek

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı kapsamına alındıktan sonra çalışmaları hızlandırılan dört etaplı Kılavuzlu Sulama Projesi, tamamlandıktan sonra Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay`da binlerce hektarlık tarım arazisine hayat verecek

25 Mart 2017 Cumartesi 16:23
Binlerce hektarlık araziye hayat verecek
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KAHRAMANMARAŞ'TA 21 yıl önce Menzelet ve Kılavuzlu barajlarıyla projelendirilen Kılavuzlu Sulama Projesi'ndeki çalışmalar, GAP Eylem Planı kapsamına alınmasıyla hızlandırıldı. Yaklaşık 1 milyar liraya mal olması planlanan projenin tamamlanan birinci etabı sayesinde 4 bin 650 hektara yakın alan suya kavuşturuldu. Dört etaptan oluşacak projenin tamamlanmasıyla Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'daki binlerce hektarlık tarım arazisi suya kavuşacak.
 
Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, Kılavuzlu Sulama Projesi'nin hem bölge tarımı hem de istihdama önemli katkı sağlamaya başladığını söyledi. Proje kapsamında Kılavuzlu Barajı'nda inşaatı devam eden ana kanalda çalışmaların yüzde 60 tamamlandığını aktaran Köleoğlu, ilk etapta yaklaşık 4 bin 650 hektarlık alanın sulamaya açıldığını belirtti. Köleoğlu, ilk etabın faaliyete geçirilmesiyle yıllık 26 milyon liralık zirai gelir artışı oluştuğunu, yaklaşık 10 bin kişiye de istihdam alanı oluşturulduğunu anlattı.
 
İkinci aşamanın ihalesinin yapılığını, sözleşmenin imzalandığını dile getiren Köleoğlu, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda da 180 bin dekarlık bir alanda sulama şebekesi döşeme inşaatı yapılacak. İnşaat tamamlandığı takdirde 100 milyon liralık yıllık gelir artışı ve 36 bin kişiye de istihdam sağlanmış olacak. İnşaatın üçüncü aşamasında ise yaklaşık 15 bin hektarlık alanda sulama şebekesi inşaatımızı gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda da yine 83 milyon liralık yıllık gelir artışı, 30 bin kişiye de istihdam sağlanmış olacak. Kılavuzlu sulaması dördüncü kısım inşaatı işi ise ihale hazırlıkları devam etmekte olup onun da mayıs ayında inşaat ihalesini gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda 50 milyon liralık yıllık gelir artışı sağlanacak, 20 bin kişiye istihdam sağlanmış olacak. Yani Kılavuzlu sulamasındaki 4 aşamalı inşaatların tamamlanmasıyla 250 milyon liralık yıllık gelir artışı sağlanacak, yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlanmış olacak."
 
"YENİ BİR ÇUKUROVA"

Köleoğlu, bölge çiftçisinin geçmiş zamanlarda ancak yağmur olduğu zaman verim alabildiğini, projenin tamamlanmasıyla çiftçilerin artık sulu tarıma geçeceğini ifade etti.
 
Tarım arazilerinde yağmurlama ve damlama sulama yapılacağını belirten Köleoğlu, "Burada insanların gelirlerinin 4 kart atmasını hedefliyoruz. Bu iş Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay illerimize çok büyük katkı sağlayacak. Uzun yıllar kuru tarım yapılan bölgenin birden sulu tarıma açılmasıyla bölgemiz Türkiye'nin sebze ve meyve üreticiliğinde söz sahibi olacak. Çukurova'ya olan yakınlığımızı da düşünülürse bu noktada yeni bir Çukurova inşallah önümüzdeki günlerde bu bölgede oluşmuş olacak. Türk tarımına ciddi bir katkı sağlayacak alan olacak." 
 

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Anahtar Kelimeler:
Güneydoğu Anadolu ProjesiEylem Planı
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