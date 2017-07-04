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Binali Yıldırım Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolu açılışında konuştu

Başbakan Binali yıldırım İstanbul’da yapımı tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolu açılışında konuştu

Binali Yıldırım Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolu açılışında konuştu

Başbakan Binali yıldırım İstanbul’da yapımı tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolu açılışında konuştu

04 Temmuz 2017 Salı 12:58
Binali Yıldırım Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolu açılışında konuştu
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İŞTE Yıldırım’ın açıklamasından satır başları:Ana muhalefet başkanı 19 gündür yürüyor. Aslında bu yürüyüşün bir faydası oldu. Yaptığımız yolların kalitesini öğrenmiş oldu. Başka türlü anlayamaz.Benim ona tavsiyem şu Yavuz Sultan Selim yoluna da bir gir. Orayı da gör. 4 şerit gidiş 4 şerit geliş. Yürümeye devam edersen ömrün yetmez.20 bin km yol yaptık. 19 günde daha 400 km yürüdün. Gel bu sevdadan vazgeç. Adaletin aranacağı yer yollar değil mahkemelerdir.

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Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımPaşaköyKurtköy
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