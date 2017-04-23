Bilge Köyü yetimleri memur oldu

MARDİN Mazıdağı’na bağlı Bilge Köyü’nde 8 yıl önce inanılmaz bir katliam yaşandı. 4 Mayıs 2009’da Sevgi Çelebi ile Habip Arı’nın nişan töreninin yapıldığı evi basan saldırganlar, uzun namlulu silahlarla 7’si çocuk 16’sı kadın 44 kişiyi acımasızca katletti. Geride gözü yaşlı 70 çocuk ile aileler kaldı. Saldırıdan sonra gözaltına alınan 6 kişi güvenlik gerekçesiyle Çorum’da yargılandı. Davada, olayın faili Mehmet Çelebi ile birlikte 5 kişiye 44 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Katliamın akraba olan iki aile arasında kıskançlık nedeniyle başlayan gerilimden kaynaklandığı iddia edilse de gerçek neden bir türlü belirlenemedi.

Karar gazetesinden Kenan Butakın'ın haberine göre katliamdan sonra anne ve babalarının mezarları başından ayrılmayan çocukların görüntüleri ise yürekleri dağladı. Öyle ki henüz yürümeyi bile yeni öğrenmiş minikler, Sabah kalktıklarında ilk iş olarak anne ve babalarının mezarlarına gidiyor, soğuk taşlara sarılıp hava kararana kadar oradan ayrılmıyordu. Dünya medyasının da yakından takip ettiği saldırı, aylarca konuşulmuştu. Katliamın üzerinden 8 yıl geçti. Anne ve babasının mezar taşına sarılıp ağlayan çocuklar bugün genç kız ve delikanlı oldu. 23 Nisan Ulusul Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladığımız bugünün en anlamlı, en güzel haberi ise tarifsiz acıyı hala unutamayan Bilge Köyü’nden geldi. Katliamda anne ve babasını kaybeden 47 çocuk için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girdi. Öksüz kalan çocuklardan 18 yaşına basan 11’i devlet kurumlarında işe alındı.

70 MAĞDURA eğitim DESTEĞİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 36 öksüzün daha devlet memurluğuna alınması için ayrı çalışma başlattı. Düzenleme gereği sadece hem anne hem de babasını katliamda kaybeden çocuklar için memur olma hakkı tanındı. Ancak saldırıdan sonra Yetiştirme Yurdu ve Sevgi Evleri’ne yerleştirilemeyen 70 mağdur çocuğun da başta eğitim masrafları olmak üzere tüm ihtiyaçları, Bakanlıkça karşılandı.