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Bıçaklanan iki kardeş metrelerce yürüdükten sonra yere yığıldı

Konya’da kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklandığı iddia edilen iki Suriyeli kardeş, metrelerce yürüdükten sonra yere yığıldı

Bıçaklanan iki kardeş metrelerce yürüdükten sonra yere yığıldı

Konya’da kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklandığı iddia edilen iki Suriyeli kardeş, metrelerce yürüdükten sonra yere yığıldı

02 Temmuz 2017 Pazar 12:41
Bıçaklanan iki kardeş metrelerce yürüdükten sonra yere yığıldı
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OLAY, merkez Karatay ilçesi Şemş Caddesi üzerinde bulunan Şemş Parkında meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli olduğu öğrenilen 16 yaşındaki İ.A. ve 15 yaşındaki A.A. park üzerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle tartışmaya başladı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönen tartışmada yaralanan iki Suriyeli kardeş olay yerinden kaçtı. Sol koltuk altından yaralanan V.A. parktan metrelerce uzakta bulunan Şems Mahallesi Hatuniye Sokak üzerinde bulunan park halindeki bir otomobilin arkasına yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suriyeli çocuk ambulansla Konya eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda yaralanan İ.A. da parktan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Ahmet Küçük Armağan Sokak üzerinde yere yığılmış olarak bulundu. İ.A. da olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan iki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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