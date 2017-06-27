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Bıçakladıktan sonra sigara içip ölmesini beklemişler

Adana’da 17 yaşındaki İsa Arıç’ın öldürülmesine ilişkin korkunç ayrıntılar ortaya çıktı. 18 yaşındaki gelin ile 17 yaşındaki sevgilisinin, çocuk damadı bıçakladığı ve daha sonra başında sigara içip ölmesini bekledikleri belirlendi.

Bıçakladıktan sonra sigara içip ölmesini beklemişler

Adana’da 17 yaşındaki İsa Arıç’ın öldürülmesine ilişkin korkunç ayrıntılar ortaya çıktı. 18 yaşındaki gelin ile 17 yaşındaki sevgilisinin, çocuk damadı bıçakladığı ve daha sonra başında sigara içip ölmesini bekledikleri belirlendi.

27 Haziran 2017 Salı 10:55
Bıçakladıktan sonra sigara içip ölmesini beklemişler
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ADANA'DA 17 yaşında sevgilisiyle birlikte  yaşayan gencin ölümünün ardından şok ayrıntılar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 29 Nisan Cumartesi günü Sarıçam ilçesinde meydana gelen olayda, İsa Arıç'ı birlikte yaşadığı sevgilisi Z.K. (18) yatak odasında kanlar içinde buldu. Z.K. feryat edince karşı dairede oturan İsa Arıç'ın babası Musa (41) ve annesi İclal Arıç (34) eve geldi. Oğullarını kanlar içinde gören baba ve anne de feryat edip bir taraftan da hastaneye yetiştirmek için çaba harcadı. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen İsa Arıç hayatını kaybetti.

GELİN VE ÇOCUK SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Olayın ölümle sonuçlanmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayı çözmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada hastanede gözyaşlarına boğulan gelin Z.K. ifadesine başvurulmak üzere emniyete getirildi. Gözyaşları hiç dinmeyen Z.K.'yi polis çapraz sorguya aldı. Yapılan sorgulamada Z.K. çelişkili ifade vermeye başladı. Önce Z.K. kocasının bıçakla intihar ettiğini, daha sonra yatak odasında yanında olmasına rağmen olayın nasıl olduğunu görmediğini söyledi. Bunun üzerine polis Z.K.'ye baskı yapınca eve gelen 17 yaşındaki İ.D.'nin kocasını öldürdüğünü itiraf etti. Z.K. önce İ.D.'nin hırsız olduğunu söyledi ancak polis buna da inanmayınca gönül ilişkisi olduğu İ.D.'nin kocasını öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Bunun üzerine polis gelin ve katil zanlısını adliyeye sevk etti. İki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"OĞLUMU, GELİNİM VE SEVGİLİSİ PLANLAYARAK ÖLDÜRDÜ"

Çocuk damadın babası Musa Arıç, oğlunun gelini ve onun sevgilisi tarafında planlanarak öldürüldüğünü ileri sürerek, "Benim 7 çocuğum vardı 6 kaldı. O da gelinim yüzünden planlı cinayete kurban gitti. Planlı olduğunu nereden anlıyoruz, benim ev ile oğlumun evi karşı karşıya. Olaydan bir gün önce benim küçük kızım koridoru süpürürken gelinimin telefonda karşıdaki kişiye 'planımız tamam böyle ama öldürdükten sonra bu cesedi ne yapacağız' deyince kızım da içeri giriyor 'ne planı' diye soruyor o da diyor ki 'akrabalarla beraber parka gideceğiz onun planı' deyince kızım da 'tamam' demiş anlamamış. Ondan bir gün sonra da oğlum öldürüldü. Şahıs az ceza almak için de 18 yaşına girmeden 6 gün önce olayı yapıyor. Bunların hepsi cinayetin çok planlı bir şekilde yapıldığını gösteriyor" diye konuştu.

"GELİN FERYAT EDİP AĞLIYORDU"

Gelinin o gece feryat etmesiyle odaya girdiklerini ve oğlunu kanlar içinde gördüğüne dikkat çeken baba Arıç şöyle devam etti: "Gelin bağırınca biz de annesiyle koşup 'ne oldu' diye bağırdık. Gelin bize 'bilmiyorum' diye yanıt verdi. İçeri girdiğimizde çocuğumuz yerde yatıyor ölmüştü. Önce anne müdahale etti sonrasında ben elimi yüzüne koydum cesedi soğuktu ölmüştü. Yine de hastaneye götürdük bir ümit diye ama yaşamadı. Gelin feryat edip ağlıyordu. Sonradan anladık ki bu olayın içinde cani gelin varmış. Oğlumu gelinim ile onun sevgilisi öldürmüş."

"BIÇAKLAYIP BAŞINDA SİGARA İÇEREK ÖLMESİNİ BEKLEMİŞLER"

Baba Arıç, gelin ve sevgilisinin oğlu bıçaklandıktan sonra başında ölmesini beklediklerini ifade ederek, "Raporlarda da hastaneye gelmeden yaklaşık bir saat önce öldüğü yönünde. Gelinin sevgilisi oğlumu bıçaklayıp yaralamış. Başında birlikte sigara içerek ölmesini beklemişler. Aynı odada fotoğraf bile çektirmişler" dedi.

"OĞLUMUN GÖMLEĞİNİ SEVGİLİSİNE GİYDİRMİŞ"

Olayın ardından gelinin ve sevgilisinin delilleri yok etmek için çaba harcadığının belirlendiğini anlatan baba Musa Arıç, şöyle devam etti:"Oğlumu bıçakladığı için gelinin sevgilisinin üzeri kan olmuş. O nedenle gelin oğluma aldığım ve hiç giymediği gömleğini vermiş kendi kıyafetini de çıkarmış bize bırakmış. Daha sonra da kendi üzerini değiştirmiş ve yatak odasını dağıtarak hırsız geldiği izlenimini vermiş. Bunların hepsini yaptıktan sonrada gelin sevgilisini hiçbir şey olmamış gibi uğurlayıp feryat figan etmiş. Bıçağı da lavaboda yıkamışlar. Sevgilisinin ifadesinde var gelinim bunu Çorum'dan küpelerini bozdurarak para gönderip özel olarak Adana'ya getirtmiş. Bunlar film izleyip etkilenmişler mi yoksa caniler mi bilmiyorum Allah'a havale ediyorum. Oğlumun kanı inşallah yerde kalmaz. Gecemizi günümüzü mahvettiler, neşemizi aldılar."Baba Arıç, oğlunun katilinin sosyal paylaşım sitesinde de sürekli birilerini öldüreceğinden bahsettiğini, oğlunu öldürdükten sonra da bu kişinin oğlu olduğunu öğrendiklerini söyledi.

"GELİNİMİ HASTANEDE PARAMPARÇA EDERDİM"

Anne İclal Arıç ise gelininin, oğlunun öldürmesinde parmağı olduğunu ertesi gün öğleden sonra öğrendiğini anlatarak, "Bizimle ağladı, ben gelinimden hiç şüphelenmedim. Oğlumu hastaneye götürdüğümde onun cani olduğunu bilseydim, onu paramparça eder ellerimle öldürürdüm" diyerek gözyaşı döktü.Bu arada, katil zanlısı İ.D.'nin olaydan saatler sonra Facebook'tan "Sana önemli bir haberim var. Eminim çok sevineceksin çünkü artık seni seven biri yok cenazesi dün kalktı" yazdığı, olaydan bir hafta önce de "Benim yaşamadığım mutluluğu kralına da yaşatmam herkes gününü beklesin" yazdığı ortaya çıktı.

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