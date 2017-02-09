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'Belediyenin gülen yüzü'

AKP'ye yakınlığı ile tanınan Mehmet Candan, güler yüzü ve samimiyeti nedeniyle Nazmi Yüksel'i tebrik etti

'Belediyenin gülen yüzü'

AKP'ye yakınlığı ile tanınan Mehmet Candan, güler yüzü ve samimiyeti nedeniyle Nazmi Yüksel'i tebrik etti

09 Şubat 2017 Perşembe 22:35
'Belediyenin gülen yüzü'
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) olan yakınlığı ile tanınan, Alanya siyasetinin gizli kahramanlarından olan Mehmet Candan, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel'i ziyaret etti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in MHP'den seçimi kazanmış olmasına rağmen tıpkı Başkan Yücel gibi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel'in de vatandaşlar arasında siyasi parti gözetmeksizin hizmet verdiğini söyleyen Mehmet Candan, "Nazmi Bey'i Cikcilli Belediye Başkan Yardımcısı olduğu dönemden beri tanırım, sık sık ziyaret ederim. İnsanlara olan sıcaklığı, yakınlığı ve güler yüzü Alanya Belediyesi'nde de devam ediyor. Kendisini halka olan bu samimi yaklaşımından ötürü tebrik ederim" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Nazmi YükselMehmet Candan
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