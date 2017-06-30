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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
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Bayrampaşa’da dehşet anları! Her şey bu kavgayla başladı

Bayrampaşa’da çıkan kavga sonrası silahla vurulan 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Mahalle sakini ile 3 kişi arasında yaşanan kavga ve koşuşturma kameralar tarafından görüntülendi

Bayrampaşa’da dehşet anları! Her şey bu kavgayla başladı

Bayrampaşa’da çıkan kavga sonrası silahla vurulan 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Mahalle sakini ile 3 kişi arasında yaşanan kavga ve koşuşturma kameralar tarafından görüntülendi

30 Haziran 2017 Cuma 16:06
Bayrampaşa’da dehşet anları! Her şey bu kavgayla başladı
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OLAY Pazartesi 19.50 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Tuna sokak üzerinde meydana geldi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre bir mahalle sakini sokakta yürüyen 3 gençten hırsızlık yapabilecekleri gerekçesiyle şüphelendi. Mahalle sakini, gençlerle konuşmaya başladı. Bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü. 3 genç mahalle sakini dövmeye başladı. Bu sırada bir genç belindeki silahı çıkararak mahalle sakinine doğrulttu. Bir süre duraksayan mahalle sakini ile gençler arasında tekrar kavga çıktı. Kavga sırasında diğer mahalle sakinleri de gelince 3 kişi kaçmaya başladı. Kovalama sırasında belindeki silahı çıkaran bir kişi gruba doğru bir el ateş açtı. Açılan ateş 26 yaşındaki Hakan Balata’ya isabet etti. Göğsünden vurulan Balata kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kayıplara karışan 3 kişi polis tarafından aranıyor.

KAVGA ANI KAMERADA

Mahalle sakini ile 3 genç arasındaki kavga ve kovalamaca kameraya yansıdı. Görüntülerde 3 genç mahalle sakinini dövüyor. Kavga sırasında gençlerden biri silah çekiyor ancak ateşlemiyor. Devam eden kavga sırasında diğer mahalle sakinleri gelince 3 kişi kaçıyor. Bu kişilerin elinde silah ile kaçmaları da çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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BayrampaşaKavgaHırsızGüvenlik KamerasıSilahlı Kavga
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