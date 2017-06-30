Bayrampaşa’da dehşet anları! Her şey bu kavgayla başladı

OLAY Pazartesi 19.50 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Tuna sokak üzerinde meydana geldi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre bir mahalle sakini sokakta yürüyen 3 gençten hırsızlık yapabilecekleri gerekçesiyle şüphelendi. Mahalle sakini, gençlerle konuşmaya başladı. Bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü. 3 genç mahalle sakini dövmeye başladı. Bu sırada bir genç belindeki silahı çıkararak mahalle sakinine doğrulttu. Bir süre duraksayan mahalle sakini ile gençler arasında tekrar kavga çıktı. Kavga sırasında diğer mahalle sakinleri de gelince 3 kişi kaçmaya başladı. Kovalama sırasında belindeki silahı çıkaran bir kişi gruba doğru bir el ateş açtı. Açılan ateş 26 yaşındaki Hakan Balata’ya isabet etti. Göğsünden vurulan Balata kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kayıplara karışan 3 kişi polis tarafından aranıyor.

KAVGA ANI KAMERADA

Mahalle sakini ile 3 genç arasındaki kavga ve kovalamaca kameraya yansıdı. Görüntülerde 3 genç mahalle sakinini dövüyor. Kavga sırasında gençlerden biri silah çekiyor ancak ateşlemiyor. Devam eden kavga sırasında diğer mahalle sakinleri gelince 3 kişi kaçıyor. Bu kişilerin elinde silah ile kaçmaları da çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.