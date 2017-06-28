Bayrama özel çifte konser

KUZEY Kıbrıs’ta iki gün üst üste çıktığı sahnede enerjisiyle hayranlarını büyüleyen Ajda Pekkan, şarkıları kadar sahne şovuyla da herkesi mest etti.
Merit Royal Hotel ve Merit Royal Premium Hotel ortak etkinliğinde açık havada düzenlenen sahnede hayranlarının karşısına çıkan Pekkan, konuklarının bayramını kutlayarak sevilen şarkılarını seslendirdi.
Taş süslemeli kabarık tülden özel tasarım bir elbise ile sahneye çıkan usta sanatçı göz kamaştırdı.
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