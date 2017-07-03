Baykal ve Takavut'ten ortak mesaj

SOSYAL medya üzerinden bir açıklama yapan Takavut, "İkinci Kurucu Genel Başkanımız Deniz Baykal ile Sapadere, Fakırcalar, Beldibi, Başköy ve Tırılar mahallelerimizde yangından zarar gören vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yanan orman alanlarını ve vatandaşların yanan bahçelerini gezdik. Boğazdeğirmen Orman Şefliği'ni ziyaret ettik. Sapadere,Tırılar, Başköy ve Fakırcalı mahalleleri muhtarlarımız ile toplantı yaptık. Kargıcak mahalle muhtarını ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Mahalle muhtarlarımızın sorunlarını dinledik ve bunların takipcisi olacağımızı söyledik. Yangın felaketini yaşayan mahallelerimizin vatandaşlarına tekrar geçmiş olsun. Bu felaketi inşallah bir daha yaşamayız" dedi.