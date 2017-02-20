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Başkan Yücel'in acı günü

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in teyzesi Kerime Erbayrak vefat etti

Başkan Yücel'in acı günü

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in teyzesi Kerime Erbayrak vefat etti

20 Şubat 2017 Pazartesi 12:14
Başkan Yücel'in acı günü
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ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel teyze üzüntüsü yaşıyor. Merhum Kaymaklıların Murat Erbayrak'ın eşi, Emel Akıncı'nın annesi Süleyman Akıncı'nın kayınvalidesi Elmaslar olarak da bilinen aileden olan Kerime Erbayrak hakkı rahmetine kavuştu. 77 yaşında olan Erbayrak bir haftadır Alanya Başkent Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Erbayrak'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Hacımemişler Cami'nde kılınacak namazın ardından Alanya Kalesi Sülemaniye Cami yanına defnedilecek. Taziye yerinin Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi TEB Bankası arkası olduğu öğrenildi.

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Son Güncelleme: 20.02.2017 12:24
Anahtar Kelimeler:
Emel AkıncıSüleyman AkıncıMurat ErbayrakAdem Murat YücelAlanya Belediyesi
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