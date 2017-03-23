Başkan Yücel: İhbar ettik

BAŞKAN Yücel'in "Yolu sokağı bilmeyen şoförlerin eline geçti" diye itiraz edip, Antalya BŞB Başkanı Türel'in "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes ticaret yapar, otobüs de alır" yanıtıyla süren halk otobüsü devir tartışmalarına son nokta 10 Şubat 2017'deki Antalya BŞB meclis toplantısında konulmuştu. Başkan Türel "Biz yine de Alanya Belediyesi'nin bu konudaki görüşünü alacağız" demişti. Başkan Yücel ise "Otobüs devirlerinde bizim de görüşümüzün alınması doğru bir karar" demişti. Bu sürecin ardından 15 Mart 2017'de resmi sözleşme ile HGA Taşımacılık şirketi tarafından bir devir yapıldı. Sözleşmenin aynı zamanda Gökçe Sigorta'da görev yapan HGA Taşımacılık Müdürü G.Ö. ile halk otobüsünün yüzde 50'sinin yeni sahibi Mardin-Savur nüfusuna kayıtlı H.K. arasında imzalandığı bildirildi.

'KOOPERATİF BAŞKANI İHBAR ETTİ'

Yeni Alanya'nın, bu devirde BŞB'nin kendisinden görüş sorup, sormadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel "Evet, BŞB görüşümüzü aldı. Fakat bize gelen müracaatta halk otobüsünün Alanya nüfusuna kayıtlı G.Ö'ye devri talep ediliyordu. Çünkü bu tür müracaatlarda biz ikametgah belgesi ve muhtardan kaç yıldır hangi mahallede yaşadığına ilişkin belgeler istiyoruz. Biz de Encümen toplantımızda G.Ö'nün sunduğu belgeleri inceleyerek devire onay verdik. Fakat daha sonra Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı bize bu durumu ihbar etti. Söz konusu şirket, G.Ö. üzerine halk otobüsü devrini yaptıktan sonra, noter satışıyla yüzde 50'sini H.K'ya devretmiş. Şirket devirleri noterden yapılıyor, bize sorulmuyor. Bu konunun bizle alakası yok ve BŞB'nin de bir hatası söz konusu değil. Bir anlamda belediye kandırıldı ama fark edince hemen BŞB'ye yazı yazarak ihbarda bulunduk, devrin iptalini istedik. Alanya Belediyesi'nin bilgisi olmadan, bu tür yollarla yapılacak devirlerin hiç bir önemi yok. Devir alanlar asla yetki belgesi alamazlar. O nedenle bu devirlerin Alanya Belediyesi kontrolünde ve onayıyla yapılması şarttır" dedi.