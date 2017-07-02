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Başkan Yücel halkın gönlünü aldı

Kargıcak ve Yeşilöz'de çıkan yangın sonrası olay yerine koşan Başkan Yücel, bölge halkının gönlünü aldı

Başkan Yücel halkın gönlünü aldı

Kargıcak ve Yeşilöz'de çıkan yangın sonrası olay yerine koşan Başkan Yücel, bölge halkının gönlünü aldı

02 Temmuz 2017 Pazar 23:38
Başkan Yücel halkın gönlünü aldı
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Haber: Alper KUTAY

DEMİRTAŞ Mahallesi'ndeki Sapadere Kanyonu'nda çıkan orman yangınının yanı sıra Cumartesi günü Kargıcak ve Yeşilöz Mahallesi'nde başlayan yangın sonrası olay yerine giden ilk isimlerden biri olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tüm birimlerine talimat vererek yangın söndürme çalışmalarına destek verilmesini istedi. Yangını söndürmek için yaklaşık 50 derece sıcakta gece gündüz çalışan orman işçileri ve itfaiye erlerine yiyecek içecek desteği sağlanmasına da öncülük eden Başkan Yücel, yangın söndürülünceye dek bölgeden ayrılmadı. Kargıcak ve Yeşilöz Mahallesi'nde yangından etkilenen vatandaşların yanı sıra çocuklar ile de yakından ilgilenen Başkan Yücel, "Yeşilöz'deki yangına ekiplerimiz müdahale etti. Bölgede incelemelerde bulunup, yangından zarar gören vatandaşlarımıza 'Geçmiş olsun' dedik" açıklaması yaptı.
 

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Anahtar Kelimeler:
KargıcakYücelBaşkanYeşilöz
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