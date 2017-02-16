Başkan Yücel canlı yayında

ALANYA, kötü geçen bir turizm sezonundan sonra ekonomik krizle boğuştuğu bir kış dönemi yaşıyor. Kapanan dükkanların çoğaldığı kent merkezinde esnaf ayakta kalmanın savaşını verirken, şehir yaşayanları huzur ve güvenin devamlılığını istiyor. Kent gündemine damgasını vuran iki konu, halk otobüslerinin el değiştirmesi ve sahil büfelerinin kim tarafından ne şekilde işletileceği ise aranan güven ortamının en önemli konusu oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Alanya Belediyesi arasında tartışma yaratan iki konuda Alanya Belediye Başkanı suçlamaya maruz kaldı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel henüz son sözünü söylemedi. Yücel son sözleri canlı yayında konuşacak. Alanya Belediyesi’nin bütçesi, kent ekonomisi, başlayan ve planlanan yatırımlar, yaşayanların beklentileri ve Alanya’yı nasıl bir geleceğin beklediği bu akşam canlı yayında enine boyuna konuşulacak. Alanya Belediye Başkanı Yücel, Gaye Coşkun’un sunduğu Haberin Manşeti programına konuk olacak. Haberin Manşeti cuma akşam saat tam 20.00’de ekrana gelecek. İzleyiciler programı www.kanalalanya.com ve facebook.com/kanalalanya adreslerinden canlı izleyebilecek. Vatandaşlar Yücel’e sorularını haberinmanseti@gmail.com adresinden ya da sosyal medya hesaplarından iletebilecekler.

