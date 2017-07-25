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Basın İlan Kurumu, Türkiye’de basın çalışanları istatistiklerini açıkladı

Basın İlan Kurumu, Türkiye’de basın çalışanları istatistiklerini açıkladı

Basın İlan Kurumu, Türkiye’de basın çalışanları istatistiklerini açıkladı

Basın İlan Kurumu, Türkiye’de basın çalışanları istatistiklerini açıkladı

25 Temmuz 2017 Salı 15:51
Basın İlan Kurumu, Türkiye’de basın çalışanları istatistiklerini açıkladı
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BİK (Basın İlan Kurumu) tarafından açıklanan istatistikler şöyle:
KADIN SAYISI ERKEKLERDEN AZ 
Ülkemizde, Resmi İlan Yayınlama hakkını haiz gazete sayısı 1.122. Bu verilerden hareketle Türkiye’de Resmi İlan Yayınlama hakkını haiz gazetelerde toplam çalışan sayısının 8.858 kişi. Bu sayının 6.199’unu erkek çalışanlar, 2.659’unu ise kadın çalışanlar oluşturuyor. Temmuz 2017 itibariyle bu çalışanların 3.717’si sarı basın kartı sahibi.


EN ÇOK İSTİHDAM İSTANBUL'DA
İŞKUR işbaşı eğitim programı kapsamında, Resmi İlan Yayınlama hakkını haiz gazetelerde çalışan sayısı 190’ı buldu. İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve Konya illeri İŞKUR işbaşı eğitim programları kapsamında en fazla istihdamın gerçekleştiği iller oldu. Türkiye çapında 81 ilin 54’ünde bu program kapsamında çalışanlar yer alıyor.


1464’Ü İLETİŞİM FAKÜLTESİ MEZUNU
Kurumumuzun hazırladığı verilere göre, bu süreli yayınlarda çalışanların eğitim durumuna baktığımızda 1.464 kişinin iletişim fakültesi mezunu, 352 kişinin ise iletişimle ilgili meslek yüksek okullarından mezun olduğu görülmektedir. Resmi İlan Yayınlama hakkını haiz süreli yayınlarda ilk ve orta öğretim mezunu sayısı ise 4.946.
BİK olarak, Resmi İlan Yayınlama hakkını haiz süreli yayınlarla ilgili istatistikleri, TÜİK ile işbirliğimiz çerçevesinde, düzenli olarak kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz.

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Basın IlanKurumu
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