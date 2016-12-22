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Başın düşerse dara Adem Başkan'ı ara

Kardan dolayı okullarında mahsur kalan 80 öğrenci, Adem Başkan'ı arayıp yardım istedi. Bölgeye hemen ekiplerini sevk eden Başkan Yücel ise öğrencileri okullarından aldırıp tek tek ailelerine teslim ettirdi

Başın düşerse dara Adem Başkan'ı ara
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Haber: Alper KUTAY
ALANYA Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, aşırı kar yağışı nedeniyle kırsal mahallelerde kapanan yolları trafiğe açtı. 13 ayrı mahallede gece gündüz çalışmalarını sürdüren ekipler, dün akşam Mahmutseydi Mahallesi’ndeki okullarında mahsur kalan öğrencileri Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatı ile kurtardı. Alanya’nın kırsal mahallelerinde iki gündür etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kapanan yollara ilk müdahaleyi, Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaptı. Mahmutseydi Mahallesi Hamdullah Emin Paşa İlkokulu’nda eğitim gören 80 öğrenci, aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle okullarında mahsur kaldı.
EKİPLER KIRSAL MAHALLELERDE
Öğrencileri ilk olarak aynı mahallede bulunan Özel Üçırmak Ortaöğretim Yurdu'na götüren Fen İşleri Müdürü Özgür Karamut idaresindeki ekipler, sabah erken saatlerde ise öğrencileri 20 kilometre uzaklıktaki Türktaş Mahallesi’ndeki ailelerine teslim etti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Son günlerde iklim şartları çok kötüleşti. Bazı kırsal mahallelerde okullar tatil bile edildi. Önceden planladığımız gibi acil eylem durumundayız. Bugüne dek Mahmutseydi, Türbelinas, Güzelbağ Mahallesi ve çevresi, doğuda Üzümlü, Bıçakçı, Gümüşkavak, Alacami Mahallesi'nin yanı sıra Demirtaş Mahallesi’nin kuzeyinde kalan mahalleler ile yayla yollarında çalışmalarımız sürüyor" dedi.
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Etiketler; #kar #Adem Başkan #bölge #öğrenciler
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