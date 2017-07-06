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Başbuğ Yüce Divan'da yargılanacak

Ergenekon davası sanığı eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ artık Yüce Divan'da yargılanacak. Yargılamayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi yapacak. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başbuğ’un dosyasını ayırarak Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi

Başbuğ Yüce Divan'da yargılanacak

Ergenekon davası sanığı eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ artık Yüce Divan'da yargılanacak. Yargılamayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi yapacak. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başbuğ’un dosyasını ayırarak Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi

06 Temmuz 2017 Perşembe 13:02
Başbuğ Yüce Divan'da yargılanacak
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İSTANBUL 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Ergenekon davasında mahkeme eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve bağlantılı suçu işledikleri iddia edilen aralarında Dursun Çiçek, Nusret Taşdeler ve Hasan Iğsız’ın da olduğu 18 kişinin dosyasını ayırarak Yüce Divan sıfatıyla yetkili ve görevli Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi.Mahkeme gerekçe olarak ise, Yargıtay’ın bozma ilamında da açıkça vurguladığı gibi mahkemenin görevsiz olduğunun ortada olduğunu belirterek, “Dosyada yapılabilecek tüm tartışmaların ve gerekirse delillerin değerlendirilmesinin yüksek görevli mahkemece yapılmasının uygun olacağı her türlü izahtan ötedir. Bozma ilamı da açıkça bunu belirtmektedir” ifadelerini kullandı.

ÖNCELİKLE GÖREV HUSUSU DEĞERLENDİRİLMELİ

“Derhal beraat kararı verilip verilmeyeceği değerlendirmesinin dahi yüksek görevli mahkemece yapılmasının yerinde olacağı” ifadeleri kullanılan gerekçede, “Zira görev hususunun öncelikle değerlendirilmesi zorunlu hususlardan olduğu görevli olmayan mahkemece yapılan işlemlerin hükümsüz olduğu, bu nedenle olası bir beraat kararının da yüksek görevli mahkemece verilmesinin en doğru olacağı sonucuna varılmıştır” denildi.Gerekçenin hüküm kısmında; “Açıklanan bu nedenlerle uyma kararı verilen Yargıtay’ın bozma ilamı gereği olarak görevsizlik kararını vermek gerekmiştir. Bu nedenle İlker Başbuğ, Dursun Çiçek, Mustafa Bakıcı, Hasan Iğsız, Mehmet Eröz, Hüseyin Nusret Taşdeler, Fuat Selvi, Ziya İlker Göktaş, Hulusi Gülbahar, Cemal Gökçeoğlu, Sedat Özüer, İsmail Hakkı Pekin, Hıfzı Çubuklu, Mehmet Otuzbiroğlu, Alaettin Sevim, Orhan Güçlü, Murat Uslukılıç, Mehmet Bülent Sarıkahya ve Meryem Kurşun’un iddianamedeki sevk maddeleri gereğince yargılanmaları için dosyanın Yüce Divan sıfatıyla yetkili ve görevli Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
İlker BaşbuğYüce DivanYargılamaErgenekon
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