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Başbakan Yıldırım'dan fidan talimatı

Orman Genel Müdürlüğü'nün 19 bin çalışanının yangın söndürme çalışmalarında tam kadro yer alması talimatını veren Başbakan Yıldırım, başta Alanya Sapadere olmak üzere ülkenin dört bir yanında yanan her bir ağacın yerine en az beş fidan dikilmesi talimatı verdi

Başbakan Yıldırım'dan fidan talimatı

Orman Genel Müdürlüğü'nün 19 bin çalışanının yangın söndürme çalışmalarında tam kadro yer alması talimatını veren Başbakan Yıldırım, başta Alanya Sapadere olmak üzere ülkenin dört bir yanında yanan her bir ağacın yerine en az beş fidan dikilmesi talimatı verdi

05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:22
Başbakan Yıldırım'dan fidan talimatı
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Haber: Alper KUTAY

TÜRKİYE genelinde 40'lı dereceleri gören hava sıcaklıkları ile birlikte çeşitli bölgelerde orman yangınları çıkmaya başladı. Başbakan Binali Yıldırım da başta Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'ne bağlı Sapadere Kanyonu civarındaki yangın olmak üzere orman yangınlarını gündemine aldı. Yarın Sapadere'de inceleme yapmak için Alanya'ya geleceği bildirilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan orman yangınlarıyla ilgili bilgi alan Başbakan Binali Yıldırım'a son 3 günde irili ufaklı 147 orman yangını çıktığı, Alanya, Anamur, İzmir, Çanakkale ve Ayvacık'taki yangınların da tamamen kontrol altına alındığı rapor edildi. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 776 gözetleme kulesinde 7 gün 24 saat esası ve 360 derece görüş açılı kameralarla yangın izlemesi yapıldığı belirtilirken, aralarında Ukrayna, Azerbaycan, Makedonya ve Bosna Hersek'in de bulunduğu 20 ülkenin yangın söndürme ekiplerinin, Antalya'da bulunan merkezde eğitim aldıkları kaydedildi. Başbakan Binali Yıldırım'ın, Orman Genel Müdürlüğü'nün 19 bin çalışanının yangın söndürme çalışmalarında tam kadro yer almasını ve yanan her bir ağacın yerine en az beş fidan dikilmesini istediği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Orman Genel MüdürlüğüBinali Yıldırım
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