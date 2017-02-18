Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Kapalı
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
144.170
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5078
EURO
3.8595
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İktidarsızlığın çözümü buymuş!
İktidarsızlığın çözümü buymuş!
18 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
18 Şubat Günlük Burç Yorumu
18 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
18 Şubat 2017 Alanya -...
Flaş Haber
Cephanelik gibi ev
Kapat

Başbakan talimatı verdi, bakan müjdeyi açıkladı 

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "ATO`nun girişimleri sonucu, sigorta acenteleri KOBİ kapsamına alındı. Yeni düzenlemeye göre, bundan böyle sigorta acenteleri de KOSGEB desteklerinden faydalanabilecek" dedi

Başbakan talimatı verdi, bakan müjdeyi açıkladı 

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "ATO`nun girişimleri sonucu, sigorta acenteleri KOBİ kapsamına alındı. Yeni düzenlemeye göre, bundan böyle sigorta acenteleri de KOSGEB desteklerinden faydalanabilecek" dedi

18 Şubat 2017 Cumartesi 12:37
Başbakan talimatı verdi, bakan müjdeyi açıkladı 
banner404

ANKARA Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun girişimleri sonucu sigorta acentelerinin KOBİ kapsamına alındığını bildirerek, "Yeni düzenlemeye göre, bundan böyle sigorta acenteleri de Küçük ve  Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteklerinden faydalanabilecek." ifadesini kullandı.

BAŞBAKAN TALİMAT VERDİ, BAKAN MÜJDEYİ AÇIKLADI

Baran, yazılı açıklamasında, Başbakan Binali Yıldırım'ı ziyareti  sırasında sigorta acentelerinin KOBİ statüsüne alınması konusunda destek  istediğini belirterek, "Sayın Başbakanımızın, ziyaretimiz sırasında verdiği talimat çerçevesinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız konuyla ilgili gerekli düzenlemeyi yaptı. 15 Şubat'ta odamızı ziyaret eden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü, koşulları sağlayan her sigorta acentesinin KOSGEB desteklerinden faydalanacağı müjdesini açıkladı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye genelinde 16 bin sigorta acentesinin KOSGEB desteklerinden  faydalanabileceğini kaydeden Baran, sigorta acentelerinin KOBİ kapsamına alınması  talimatını veren Başbakan Yıldırım ve düzenlemeyi yapan Bilim Sanayi ve Teknoloji  Bakanı Özlü'ye teşekkürlerini iletti.

Bu gelişme üzerine ATO Yönetim Kurulu Üyesi ve Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Ziya Kemal Gazioğlu ve üyelerin de kendisine teşekkür  ziyaretinde bulunduğunu aktaran Baran, "Gazioğlu, acentelerin 20 yıllık KOBİ olma  hayallerinin gerçek olduğunu, 16 bin acentenin KOSGEB desteklerinden  faydalanacağını ve işlerini büyütmek için ucuz krediler kullanacaklarını  söyledi." ifadesini kullandı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BaşbakanAnkara Ticaret Odası Yönetim Kurulu BaşkanıGürsel BaranATO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlhan Mansız hakkında olay sözler!
İlhan Mansız hakkında olay sözler!
Hain saldırıda yürek yakan detay! Babası gözyaşlarıyla anlattı 
Hain saldırıda yürek yakan detay! Babası gözyaşlarıyla anlattı 
İzdivaçta bir yatak skandalı daha!
İzdivaçta bir yatak skandalı daha!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals