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Başbakan müjdeledi

Antalya'da bir dizi temaslarda bulunmak ve toplu açılış törenine katılmak üzere bulunan Başbakan Binali Yıldırım Alanya'yı da unutmayarak müjdelerini verdi

Başbakan müjdeledi

Antalya'da bir dizi temaslarda bulunmak ve toplu açılış törenine katılmak üzere bulunan Başbakan Binali Yıldırım Alanya'yı da unutmayarak müjdelerini verdi

11 Şubat 2017 Cumartesi 21:05
Başbakan müjdeledi
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ANTALYA'DA bulunan Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Alanya'yı da yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Antalya'yı turizmde olduğu gibi eğitimde de başkent yapacaklarını belirten Yıldırım, "Antalya'da şu anda 5 tane üniversite var, bunların üzerine 5 tane daha üniversite ekleyeceğiz" dedi.
'ANTALYA-ALANYA OTOYOLU GELİYOR'
Öte yandan Alanya hakkında da konuşan Binali Yıldırım, "Antalya-Alanya arasındaki yol problemi sona erecek. Yeni bir otoyol ile buradaki sıkıntıyı en kısa sürede gidereceğiz. Hatta ilk işimiz bunu yapmak olacak. Öte yandan devam eden projeleri de unuttuk sanmayın, onları da yakından takip ediyoruz. Devlet söz verdiği her şeyi yerine getirecek" dedi.
ÇAVUŞOĞLU'NA DA TAKILDI
Yıldırım açıklamalarına şöyle devam etti: "Türkiye'de 90 yılda 64 hükümet değişti. 14 ayda bir hükümet değişiyordu. Ama şimdi böyle mi? Bakın mesela Mevlüt'e (Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu) kendisi bile kimi zaman nerede olduğunu bilmiyor. Allah eşine sabır versin. Türkiye'nin daha hızlı kalkınmaya ihtiyacı var. Türkiye önemli bir yerde."

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaBaşbakan Binali YıldırımAlanya
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