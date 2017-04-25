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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Barbaros Caddesi yeniden yapılanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi’nde yoğun bir şekilde çalışıyor

Barbaros Caddesi yeniden yapılanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi’nde yoğun bir şekilde çalışıyor

25 Nisan 2017 Salı 18:07
Barbaros Caddesi yeniden yapılanıyor
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, bölge halkının talebi doğrultusunda Mahmutlar Mahallesi'ndeki Barbaros Caddesi’nde bulunan parkeleri sökerek yola sıcak asfalt dökme çalışmalarına başladı. Gidiş-geliş yaklaşık 9 km olan yolun Kestel girişi ile Belediye Hizmet Binası arasındaki bölümünde parkeler kaldırılarak yola sıcak asfalt döküldü ve yol araç trafiğine açıldı. Bölüm bölüm yapılan çalışmalarda bölge esnafının ve vatandaşların daha az mağduriyet görmesi hedefleniyor. Yoldaki çalışmaların yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de orta refüjde sulama sistemini aynı anda yapıyor. Ekipler, parke sökme ve yolu asfalta hazırlama çalışmalarını Belediye Binası ile Gilikli Mezarlığı arasındaki bölgede sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “Yolda çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Bu nedenle ekipler aralıksız bir şekilde çalışıyor. Turizm sezonu öncesi çalışmayı tamamlamak istiyoruz. Bu çalışma bitince artık araçlar daha rahat bir şekilde yolda gidebilecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mahmutlar MahallesiAntalya Büyükşehir BelediyesiKestel
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