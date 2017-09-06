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Baraner'den Yeni Alanya'ya kutlama

TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi, duayen turizmci Hüseyin Baraner, Alanya'nın ruhunu anlamak için okumaya başladığını söylediği Yeni Alanya'nın 50'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı

Baraner'den Yeni Alanya'ya kutlama

TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi, duayen turizmci Hüseyin Baraner, Alanya'nın ruhunu anlamak için okumaya başladığını söylediği Yeni Alanya'nın 50'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı

06 Eylül 2017 Çarşamba 00:36
Baraner'den Yeni Alanya'ya kutlama
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TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yurtdışı Temsilcisi, duayen turizmci Hüseyin Baraner, yayınladığı mesajda 50'nci yaşına giren Yeni Alanya'yı kutladı. Baraner, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Yeni Alanya Gazetesi'ni 1978 sezonunda Alanya'da bir otelin genel müdürünün ofisinde görmüştüm. Görüşmemizden sonra 'Bu gazeteyi alabilir miyim' diye sormuş, kaldığım otele döndüğümde dikkatlice Yeni Alanya'yı ilk sayfadan, son sayfaya kadar dikkatlice okumuştum. 

Alanyalıların ve Alanya'nın ruhunu, yaşam tarzını, edebiyatını, sosyal ve siyasal ajandasını öğrenmek, anlamak istiyordum. Bu arzu için önemli bir kılavuzdu Yeni Alanya Gazetesi benim için. Ayrıca işim icabı Almanya ve Alanya arası başlayan turizm ve ticaret trafiği için donanımlı olmak, yerel ticaret ve belediye çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak için devamlı alır okur, hatta bazı Alman tur operatörlerini ilgilendirebilecek bölümlerini keser, tercüme eder, Almanya'ya postalardım. 
Hatta bir gün muz bahçeleri ile ilgili bir haberi kesip 'Cennetten size mektup var' başlığı ile Almanya ve Avusturya'daki 10-12 seyahat acentasına yollamış, o zamanın şartlarında küçücük bir PR (Halkla İlişkiler) çalışması yapmıştım. 

O gün, bugün ne zaman Alanya'ya gelsem, mutlaka okurdum. Şimdi yurtdışında olduğumda mutlaka internette göz atar, Alanya'ya gelmiş gibi olurum" dedi. 

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TÜRSAB Yurtdışı TemsilcisiHüseyin BaranerAlanyaYILDÖNÜMÜ
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