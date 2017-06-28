Bankalar bugün açık mı? 28 Haziran'da işlem yapılır mı?

BANKALAR ne zaman açılır sorusunu yönelten vatandaşlar, EFT, havale ve diğer işlemlerin ne zaman gerçekleştirilebileceğini öğrenmek istiyor. Bankalar ne zaman açılır sorusu ile bu konuya cevap bulmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini hangi tarih itibariyle gerçekleştirebileceklerini öğrenebilecek. İşte, bankalar ne zaman açılır sorusunun cevabı

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri ise bir sonraki mesai gününde işleme alınacak. Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 28 Haziran Çarşamba günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek. Bankalar bugün hizmete açılacak.