NAZİLLİ'DE Ramazan Bayramını fırsat bilen vatandaşlar soluğu yakın tatil beldelerinde aldı. Tatile gidemeyen bir vatandaş ise evinin balkonunu havuz yaptı.
Komşusunun, evinin balkonunu havuza çevirdiğini gören Murat Konuksever, cep telefonuyla o anı fotoğraflayıp sosyal medyada “Madem denize gidemiyorum denizi evime getiririm sıkıntı yok” başlığı ile paylaştı. Konukseverin bu paylaşımı büyük ilgi gördü.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.