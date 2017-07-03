Balıkçının derdi büyük... Telefonu kafeslemek zorunda

MİDYAT-Nusaybin karayolunun 15'inci kilometresinde bulunan ve bölgenin en büyük mesire alanı olan Beyazsu mesire alanındaki bir GSM şirketine ait baz istasyonu 2 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından yakılıp kullanılamaz hale getirilince cep telefonları çalışmaz oldu. Beyazsu mesire alanında faaliyet gösteren alabalık çiftliği sahibi Süleyman Ağırman, tesadüfen yol kenarında bulunduğu bir sırada telefonunun çalması üzerine telefon sorununa kendince bir çözüm buldu. Telefonunun sinyal aldığı noktaya demirden bir kafes yapan Ağırman, kafese telefonlarını yerleştirip üzerine de, 'Telefon ile oynamak yasıktır' yazılı karton astı. Güneşten korunmak için bir de şemsiye koyan Ağırman, burada her gün saatlerce bekleyerek Nusaybin ve Midyat'tan gelen balık siparişlerini alıyor. Piknik için Beyazsu'ya gelenlerin de telefon ile görüşmek için Ağırman'ın sinyal bulduğu noktaya gelip telefon ile görüştükleri görüldü.

'1.5 YILDIR TELEFONUN BAŞINDA BEKLİYORUM'

Süleyman Ağırman, Beyazsu mesire alanına sadece Mardin değil Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa gibi çevre il ve ilçelerden çok sayıda insanın geldiğini belirterek şunları söyledi: "Yani burası dolup taşıyor. Telefon sorunumuz var, buraya gelen insanlar çok mağdur durumda kalıyorlar. Telefon olmadığı için iletişim yok. Benim telefonum ancak bulduğum bu nokta sayesinde çalışıyor. Bu şekilde iletişim kurabiliyorum ama, sinyal çok zayıf. Bu noktayı nasıl bulduğuma gelince, buradan geçerken cebimde olan telefonum çaldı. Sonra telefonu çıkarıp sinyalen en iyi olduğu yeri buldum. Burada da bir kafese telefonlarımı koydum ve yerinden oynatılmaması için uyarı yazısı astım. 1.5 yıldır ancak böyle bir yöntem ile iletişim kurup siparişlerimi alıyorum. Bu sorunun çözülmesi lazımdır, iletişim çok önemli, kesildiği zaman sanki hayat duruyor."

PİKNİKÇİ DE ORADA GÖRÜŞTÜ

Mesire alanına piknik yapmak için gelen Mehmet Emin Deniz de, gelecek arkadaşlarına nerede olduğunu haber vermek için Ağırman'ın sinyal bulduğu noktada telefon ile görüşmeye çalıştı. Deniz, sinyalin zayıf olması nedeniyle güçlükle yaptığı telefon görüşmesinden sonra şöyle dedi:"Beyazsu’ya geldik ama telefon çekmiyor. Arkadaşları getirdik, misafirler vardı. Telefon çekmiyor diye biz de buraya kadar geldik. Telefon çekti görüşmelerimizi yaptık gideceğiz. Akşama kadar yine telefon çekmeyecek. İnternet yok, bir şey yok, telefon yok. Hiçbir iletişim yok yani. Burada en azından bir baz istasyonunun kurulması gerekiyor."