Balıkçılar da arıyor, liseli kızdan iki gündür haber alınamıyor

EDİNİLEN bilgiye göre, olay dün saat 13.00 sıralarında Edirne’nin Uzunköprü ilçesine adını veren tarihi taş köprü üzerinde meydana geldi. Uzunköprü Hüseyin Çorum Sağlık Meslek Lisesi’nde öğrenci olduğu öğrenilen 16 yaşındaki Ö.İ. adlı genç kız, görgü tanıklarının ifadelerine göre, tarihi taş köprü üzerinde yürüyemeye başladı. Genç kız, köprünün altında Ergene Nehri’nin aktığı bölümüne geldiğinde, iddiaya göre bazı vatandaşların kendisine engel olma çabalarına rağmen taş köprünün korkuluklarına çıkarak, kendisini boşluğa bıraktı.

Genç kızın ailesi gözyaşlarına boğuldu

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen, polis ve 112 sağlık ekipleri söz konusu bölgede inceleme başlatırken, acı haberi alarak nehir kenarına gelen genç kızın ailesi de gözyaşlarına boğuldu. Genç kızın nehre atladığı iddiası ve ihtimali üzerine bölgeye çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi. Uzunköprü İlçe Kaymakamı Kemal Yıldız da Ergene Nehri’ne gelerek, polis ve AFAD ekiplerinden arama kurtarma çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Bölgede yaşayan bazı balıkçılar da AFAD ekiplerinin arama çalışmalarına 2 gündür gönüllü olarak katılıyor.

Aynı köprüde ikinci lise öğrencisi vakası

Geçtiğimiz yıl şubat ayında yine lise öğrencisi 17 yaşındaki D.T. isimli genç de tarihi taş köprüden Ergene Nehri’ne atlamıştı. Bölgeye sevk edilen dalgıç polisler ise Ergene Nehri’ndeki siyanür seviyesi ve kanserojen diğer maddelerin yoğunluğu nedeniyle su altında arama çalışması yapamamış, arama kurtarma çalışmaları su üzerinde sadece bot ve balıkçı tekneleri ile gerçekleşmişti. Talihsiz gencin cansız bedenine ise 18 gün sonra ulaşılabilmişti.

