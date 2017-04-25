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Bakımsız korkutucu halde! Ne yaptın Nagihan 

Geçtiğimiz günlerde eşinden boşanan Nagihan Karadere, Tekirdağ’daki 'Ah be İstanbul' filmi çekimlerinde ‘evde kalmış kız’ rolünü oynuyor. Özel hayatıyla ilgili açıklamada bulunan Nagihan, “Kafam rahat huzurum yerinde, şu an çok mutluyum” dedi

Bakımsız korkutucu halde! Ne yaptın Nagihan 

Geçtiğimiz günlerde eşinden boşanan Nagihan Karadere, Tekirdağ’daki 'Ah be İstanbul' filmi çekimlerinde ‘evde kalmış kız’ rolünü oynuyor. Özel hayatıyla ilgili açıklamada bulunan Nagihan, “Kafam rahat huzurum yerinde, şu an çok mutluyum” dedi

25 Nisan 2017 Salı 11:21
Bakımsız korkutucu halde! Ne yaptın Nagihan 
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'SURVİVOR 2016'nın hırslı yarışmacısı Nagihan Karadere, 'Ah be İstanbul' filminin çekimleri için Tekirdağ'a geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dair Başkanlığı ekiplerinin de yardımıyla iple bir binanın 4'üncü katından indirilen Nagihan, senaryo gereği 2'nci katın penceresinden içeri girdi. Bu anlar ve filmin bazı senaryoları gazetecilerin kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Nagihan, “Ah be İstanbul filmindeki karakterim, Nagihan karakteri evde kalmış bir kızı canlandırıyorum. Yıldırım aşkına tutuluyorum. Daha sonrasındaki değişimim söz konusu. Şu an çok bakımsızım ve korkulacak bir tipteyim. Burada yüksekten atlayacağım. Tabi ki halat eşliğinde atlayacağım. Son derece heyecanlıyım çünkü daha önce böyle bir tecrübem olmadı. Sporculuk geçmişim var ama burada sporculuk sökmeyecek”  dedi.

"ÖZEL HAYATIMDA ÇOK FAZLA GÜNDEME GELMEK İSTEMİYORUM

Eşiyle uzun süredir devam eden bir davalarının olduğunu ifade eden Nagihan, “Davamız nihayet sonuçlandı herkes yoluna bakıyor, herke kendi hedefine doğru ilerliyor. Ben doğru bir yolda olduğumu düşünüyorum ve kızım için mücadelemi gösteriyorum. Kafam rahat, huzurum yerinde, şu an için bir sıkıntım yok. Herhangi bir kimseden bir beklentim de yok. Şu an için çok mutluyum. Daha çok iş hayatıyla anılmak istiyorum. Özel hayatımı geri planda tutmak istiyorum. Yaptığım işte en iyisi olmak istiyorum. Böyle güzel bir kapı aralandı bana. Bunun değerini kıymetini bilip kendimi daha çok geliştirip, bu alanda en iyisi olmaya çabalayacağım. Özel hayatımda çok fazla gündeme gelmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
SurvivorNagihan KaradereAh Be İstanbulTekirdağ
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